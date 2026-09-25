La final del CNP Winamax 2026 calienta motores: fechas, horas, torneos y demás detalles que debes saber

David Torres Valencia, 25 SEP 2026 - 16:09h.

Se celebrará del 12 al 23 de noviembre y aspira a batir el récord de España

Adrián Mateos vino, vio y venció: Pasa al Día 2 del WPO Aix-les-Bains como chipleader

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Mientras la armada española defiende el honor patrio en Aix-les-Bains en el WPO de Winamax de Aix-les-Bains con Adrián Mateos en plan estrella, Madrid ya prepara la gran batalla de final de temporada. El CNP Winamax 2026 ya tiene fechas confirmadas, horarios y programa y estructura del torneo: del 12 al 23 de noviembre, Gran Madrid Casino Torrelodones buscará superar los 2.684 registros de 2025 y convertir su Main Event en el torneo más multitudinario de la historia de España. La final del CNP Winamax 2025 fue un récord histórico en España y las expectativas están por todo lo alto y más tras ver el éxito de Alicante, dónde se batieron todos los récords ya.

Las fechas

La Gran Final arrancará el jueves 12 de noviembre con el Evento de Apertura y se prolongará durante doce días hasta conocer al campeón el lunes 23.

El programa volverá a combinar los torneos clásicos del circuito con formatos especiales y diferentes opciones para adaptarse a todo tipo de jugadores. Habrá High Roller, 6 Max, Omaha, Dos Vidas, Mystery Bounty, El Cazador, Mini CNP y Crazy Pineapple, además de distintos satélites acumuladores.

Pero, como siempre, todas las miradas estarán puestas en el Evento Principal.

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El récord del año pasado: la meta

El CNP Winamax Evento Principal tendrá un buy-in de 550 euros, un stack inicial de 50.000 puntos y arrancará el miércoles 18 de noviembre.

Después de los 2.684 registros alcanzados en 2025, el objetivo declarado es superar los 3.000 jugadores y establecer un nuevo techo para el circuito.

El Main Event contará con seis vuelos iniciales:

Día 1A: miércoles 18, 16:00 h.

miércoles 18, 16:00 h. Día 1B: jueves 19, 16:00 h.

jueves 19, 16:00 h. Día 1C Low Cost: jueves 19, 20:00 h.

jueves 19, 20:00 h. Día 1D: viernes 20, 12:00 h.

viernes 20, 12:00 h. Día 1E: viernes 20, 20:00 h.

viernes 20, 20:00 h. Día 1F Non Stop: sábado 21, 11:00 h.

El Día 1C Low Cost permitirá acceder al Día 2 por 300 euros, con la mitad del stack inicial, 25.000 puntos, y niveles de 20 minutos.

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Novedades en las estructuras de los torneos: Dos días 2 independientes

Una de las grandes novedades de esta Gran Final será la división del Día 2. Lo probaron en Alicante y funcionó de tal forma que el CNP Winamax de Madrid también tendrá dos Días 2 independientes.

El Día 2A comenzará el sábado 21 a las 12:00 h y reunirá a los clasificados de los vuelos 1A, 1B y 1D.

Cinco horas después, a las 17:00 h, arrancará el Día 2B, reservado para los supervivientes de los vuelos 1C, 1E y 1F.

En ambos casos, el registro permanecerá abierto hasta el final del nivel 13 y la competición continuará hasta el final del nivel 20 o el primer bloque de ITM. Los dos grupos se unirán el domingo 22 para disputar un único Día 3.

La fórmula pretende repartir el enorme volumen de jugadores previsto y facilitar la gestión de un Main Event que aspira a superar los 3.000 registros.

La aportación de los satélites de Winamax, clave

La dimensión de la cita se entiende mejor con otro dato: la organización prevé que alrededor de 1.000 jugadores lleguen a Madrid ya clasificados para el Evento Principal.

Una parte importante procederá de la clasificación online y de las promociones de Winamax, mientras que otra llegará a través de los eventos organizados durante la temporada por Laroush.

El CNP Winamax, LNP Winamax, CAP Winamax y Megastack Poker Fest han repartido durante el año packs y entradas para la Gran Final.

Con casi un millar de jugadores ya dentro antes de abrir el registro directo, el reto de superar los 3.000 registros adquiere una dimensión especial.

High Roller, la cita para los más osados

La acción grande comenzará incluso antes del Main Event.

El High Roller de 1.100 euros arrancará el lunes 16 de noviembre a las 17:00 h, con 80.000 puntos iniciales y niveles de 45 minutos.

El martes llegará el Día 2 y el miércoles se disputará el Día 3, con Live Streaming para seguir en directo la jornada definitiva.

El sábado 21 también arrancará el Mini CNP, uno de los torneos con mayor seguimiento de las grandes finales. Será una alternativa para los jugadores que hayan terminado su aventura en el Main Event y también para quienes lleguen a Madrid durante el último fin de semana.

El campeón se conocerá el lunes 23

El Main Event llegará a su fase decisiva el domingo 22 de noviembre. El Día 3 comenzará a las 13:00 h y se prolongará hasta formar la mesa final de nueve jugadores.

La gran final se disputará el lunes 23 a partir de las 15:00 h, cuando se conocerá al campeón del último Main Event de la temporada.

Además del ganador de la Gran Final, estará en juego el título de Campeón Nacional, que este año llevará asociado un pack añadido para representar a España en las WSOP.

El mismo lunes, a las 18:00 h, se disputará el Sit&Go Campeones LIGA + CAP, que pondrá el punto final a doce días de competición.

El Casino de Torrelodones, al máximo de su capacidad

La organización ha preparado además una configuración especial de Gran Madrid Casino Torrelodones para afrontar el crecimiento del festival.

En los momentos de mayor actividad habrá hasta 125 mesas repartidas por diferentes espacios del casino, entre ellos la Sala Francesa, los Jardines de Mandalay y la Poker Room, donde estará instalada la mesa televisada.

La ampliación de espacios y la división del Main Event en dos Días 2 responden al mismo objetivo: que el crecimiento del torneo pueda absorberse sin que el volumen de jugadores termine condicionando la experiencia en las mesas.

Sevilla, Barcelona, Murcia y Alicante han sido algunas de las paradas de una temporada que tendrá su desenlace en Madrid.

Ahora llega la Gran Final del CNP Winamax 2026. Doce días, decenas de torneos, hasta 125 mesas y un Main Event que parte con un objetivo ambicioso: superar los 3.000 registros y volver a escribir la historia del póker español coronando al nuevo campeón.