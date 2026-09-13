David Torres 13 SEP 2026 - 14:00h.

Sólo la final de Madrid superó este premio que multiplica por 112 veces la inversión de un jugador

¿Qué vale una ficha del CNP Winamax? ¿De qué está hecha? ¿Cuántas barajas se usan? ¿Cuánto cuesta una mesa?

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AlicanteEl CNP Winamax Alicante 2026 ha hecho historia por partida doble. La alianza entre el mejor circuito nacional en vivo y la mayor sala online de las que operan en nuestro país, da sus frutos a la organización y lo empiezan a notar los jugadores. Si los 829 registros ya habían convertido al Casino Mediterráneo en la etapa más multitudinaria de la temporada, ahora la cita alicantina suma otro récord: sus 62.000 euros para el campeón convierten a Alicante en la etapa del CNP Winamax que más dinero reparte al ganador en 2026, solo por detrás de la Gran Final de Madrid. Un premio a la altura de un torneo que rompió el techo de participación del circuito.

La cifra adquiere todavía más valor al compararla con las anteriores paradas. Ramón Fernández ganó en Sevilla 2026 con 60.000 euros, mientras que David Gómez se llevó 54.433 euros en Barcelona. En Murcia, Ladislao Dalfo consiguió 43.791 euros. Alicante supera a todos ellos y confirma que el crecimiento del CNP Winamax no se limita al número de jugadores.

Alicante supera a las grandes etapas

El salto también se aprecia si se mira al palmarés económico de los últimos torneos. En 2025, André Cuco ganó 58.000 euros en Sevilla, Joaquín Lafoz obtuvo 50.000 en Barcelona, Carlos García se llevó 48.500 en Murcia y HongBo Lin ganó 46.917 euros en Alicante.

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La comparación deja un dato contundente: los 62.000 euros que esperan al campeón alicantino son el mayor premio entregado en una etapa regular del CNP desde la unión con Winamax.

Solo la Gran Final de Madrid juega en otra liga. David Nus se llevó 134.060 euros en 2025, en una cita que pulverizó todos los registros del póker en vivo en España. Y es que, este premio que multiplica por 112 veces la inversión de un jugador (550 euros de buy-in)

Ahora Alicante busca su propio campeón. José González Serna parte como líder entre los 63 supervivientes este domingo, pero todo está por decidir. Todos ellos con los 62.000 euros en el horizonte. La finalísima llega después de un Día 2 de récord, dos burbujas y una etapa que ya ha dejado su nombre marcado en la historia del CNP Winamax.

Los premios del CNP Winamax hasta la fecha

Los premios del CNP Winamax hasta la fecha y los campeones:

FINAL: Madrid 2025 — David Nus: 134.060 €

Sevilla 2026 — Ramón Fernández: 60.000 €

Sevilla 2025 — André Cuco: 58.000 €

Barcelona 2026 — David Gómez: 54.433 €

Barcelona 2025 — Joaquín Lafoz: 50.000 €

Murcia 2025 — Carlos García: 48.500 €

Alicante 2025 — HongBo Lin: 46.917 €

Murcia 2026 — Ladislao Dalfo: 43.791 €