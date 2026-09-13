¿Qué vale una ficha del CNP Winamax? ¿De qué está hecha? ¿Cuántas barajas se usan? ¿Cuánto cuesta una mesa?

David Torres 13 SEP 2026 - 11:11h.

Àlvar Margets, responsable de producto online de póker en Winamax, responde a preguntas básicas pero claves

El CNP Winamax Alicante 2026 llega con novedades en su estructura y un récord en el Apertura: todos los detalles

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Alicante¿Qué hace falta para organizar un torneo de póker como el CNP Winamax de Alicante? Mientras los jugadores se preocupan por sus cartas y sus fichas, por sus apuestas, por si van a pasar de fase o no, detrás existe una maquinaria mucho mayor. El circuito está viviendo una temporada de récord, con 2.000 clasificados online antes de llegar a Alicante y una participación que ha obligado a modificar incluso la estructura del Main Event.

Para conocer qué hay detrás de cada mesa, ElDesmarque habla con Àlvar Margets, responsable de producto online de póker en Winamax y antiguo responsable de Eventos en Vivo. Estas son algunas de las cifras que explican cómo se prepara un torneo de estas dimensiones. No en vano, hablamos de la alianza del mejor circuito nacional en vivo con la mayor sala online de las que operan en nuestro país.

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¿Cuántas barajas hacen falta?

No es una entrevista al uso, es un pregunta-respuesta directamente buscando los datos. Así que, ante la preguta sobre cuántas barajas hacen falta, la respuesta sorprende. Unas 400 barajas para un torneo de estas características, aunque no todas son nuevas. "Tenemos unas 40 mesas y nos solemos llevar unas 400 barajas para cada uno de estos torneos", explica Margets.

La organización intenta reutilizar el material y mantiene una proporción de dos barajas nuevas por cada una utilizada. Cada baraja tiene, además, un coste de producción de entre tres y cuatro euros: "Una baraja cuesta de producción alrededor de los 3-4 euros".

No todas son nuevas. La organización intenta reutilizar el material "lo máximo posible" y mantiene una proporción de dos barajas nuevas por cada una utilizada. Además, cada baraja tiene un coste de producción de entre tres y cuatro euros. "Una baraja cuesta de producción alrededor de los 3-4 euros", señala.

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¿De qué están hechas las fichas?

Las fichas del CNP Winamax tienen poco que ver con las de una partida doméstica. Son de cerámica y se fabrican normalmente en China. El diseño se realiza conjuntamente entre el circuito y Winamax.

"El CNP siempre hace que el valor sea muy visible, lo cual es muy útil para los jugadores", explica Álvaro. Además, cada torneo utiliza diferentes diseños y colores para evitar que las fichas de distintas etapas puedan confundirse.

¿Y cuántas hacen falta? "Por mesa son unas 180 fichas, más o menos, un poco más", cuenta. En total, para un Main Event se trasladan más de 20.000 fichas. En la gran final la cantidad prácticamente se duplica: "Hemos calculado casi 40.000 fichas para la final".

¿Cuánto cuesta una mesa? ¿Y un tapete?

Las mesas son propiedad de los casinos que acogen las diferentes etapas. El CNP las personaliza colocando sus propios tapetes. Cada uno cuesta aproximadamente entre 50 y 60 euros.

"El tapete tiene un coste inferior a 100 euros, te diría que de los 50-60 euros", detalla Margets. Antes de cada torneo, además, el servicio de carpintería del casino se encarga de tensarlos y dejarlos preparados: "Nos lo deja bien pichito cuando lleguemos".

¿Qué más hace falta?

Hay pequeños elementos que también multiplican su número. Para unas 40 mesas se llevan aproximadamente 80 botones de dealer y 80 indicadores de 'All in', ya que la organización transporta el doble de los necesarios "por si acaso".

Y después está todo lo que no se ve sobre el tapete. Las fichas y las cartas se almacenan en un almacén del sur de España y desde allí viajan a cada etapa. Los tapetes, en cambio, se envían directamente al casino correspondiente.

El gran coste: la logística

El material es solo una parte de la factura. "Los crupieres, obviamente, es el gasto principal de cada evento", apunta Álvaro. Dependiendo del casino, los dealers pueden ser trabajadores del propio recinto o personal externo.

A ello se suman hoteles, coches, vuelos y desplazamientos. "Winamax es una empresa de París, con lo cual hay que desplazar a bastante gente, vuelos y logística", explica.

Una maquinaria enorme que permanece prácticamente invisible para el jugador, pero que resulta imprescindible para que, una vez sentado en la mesa, todo parezca tan sencillo como recibir dos cartas y empezar a jugar.