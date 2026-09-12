Qué es la temida burbuja en el póker: la explicación de un experto

David Torres 12 SEP 2026 - 11:11h.

Jon Gutiérrez, burbuja en el High Roller

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AlicanteJon Gutiérrez, palentino, jugador profesional, fue el último eliminado sin premio en el High Roller del CNP Winamax Alicante 2026: terminó 16º cuando cobraban 15 y ha aceptado explicar para ElDesmarque un concepto y temido por los jugadores de póker. Y es que, si hay una palabra que puede cambiar por completo el ambiente de una mesa de póker: burbuja. Para quien no conoce este deporte puede sonar a un concepto extraño. Para un jugador significa estar a una eliminación de pasar de jugar por diversión a asegurar un premio.

Eso es exactamente lo que le ocurrió a Jon Gutiérrez en el High Roller del CNP Winamax Alicante 2026, el torneo con el buy-in más elevado del festival. El jugador profesional, habitual del póker online y natural de Palencia, terminó 16º cuando solo cobraban los 15 primeros. El High Roller cerró su registro con 137 jugadores y 35.500 euros para el campeón, confirmando además el crecimiento del torneo respecto a la edición anterior.

¿Qué significa ser burbuja?

La explicación de Jon Gutiérrez es sencilla: "Burbuja es el último hombre que no cobra dentro de un torneo".

En un torneo hay un número determinado de puestos premiados. Cuando queda una sola eliminación para llegar a ellos, el torneo entra en burbuja. Si quedan 16 jugadores y cobran 15, uno se irá a casa sin ganar nada. Ese jugador será el burbuja.

"Cobraban 15 y yo quedé el 16", explica Jon. "De quedar el 16 a quedar el 15, pues de no cobrar nada a cobrar el mincash". Y ahí está la crueldad: una sola posición separa cobrar de marcharse con las manos vacías.

La burbuja cambia el juego

Cuando llega ese momento, las decisiones cambian. Los jugadores saben que perder todas sus fichas supone quedarse fuera de premios y, por eso, se arriesga menos.

Jon lo explica con un concepto muy habitual en el póker: "Cuando tienes un factor burbuja, tu rango se estrecha muchísimo". Traducido: se juegan menos manos y se seleccionan mucho más las cartas con las que merece la pena arriesgarse.

"Juego menos manos y las juego... las mejores", resume.

De hecho, la tensión de ese momento se nota en la sala, todos los jugadores se arremolinan ante la mesa del que puede ser eliminado porque, a partir de ese momento, todos cobran.

El dilema del jugador profesional

Jon introduce además un matiz importante. En un torneo como el High Roller, donde los grandes premios están arriba, entrar simplemente en premios tampoco es el objetivo final. "Lo que importa es intentar llegar a la mesa final o al top 3", explica. "Como los saltos son muy exponenciales, al final lo que necesitas es llegar arriba". Eso provoca una situación curiosa: arriesgar puede dejarte fuera de premios, pero jugar demasiado conservador también puede impedirte luchar por los grandes premios.

Y entonces explota la burbuja

Hay un momento que todos esperan: cuando la burbuja estalla. Un jugador queda eliminado. Los demás ya saben que están dentro de premios. Y entonces, habitualmente, las mesas rompen en aplausos. No celebran la desgracia del eliminado. Celebran que ya han asegurado dinero. Ese es el curioso y cruel momento de la burbuja: un jugador se queda sin cobrar mientras todos los demás aplauden.

Jon Gutiérrez lo vivió en primera persona en Alicante. Jugador profesional y habitual de las mesas online, llegó hasta el tramo decisivo del torneo más caro del festival, en una etapa del CNP Winamax que volvió a demostrar su crecimiento y que alcanzó los 2.000 clasificados online antes de llegar a Alicante.

Terminó 16º. Un puesto por debajo del dinero. Eso es ser burbuja. Estar tan cerca del premio que puedes tocarlo, pero convertirte precisamente en el último jugador que se queda sin él. La eliminación que todos los demás celebran.