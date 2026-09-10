El CNP Winamax de Alicante abre el Main Event con Áxel López como líder y batiendo otro récord

David Torres 10 SEP 2026 - 02:21h.

Los pesos pesados jugaron el High Roller y el Apertura; el Día 1B cierra con 14 clasificados sobre 44 registros con Iulian Enache como líder.

Así te hemos contado en directo la jornada

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AlicanteEl CNP Winamax de Alicante ya tiene en marcha su Main Event y lo hace con otro récord bajo el brazo. El Casino Mediterráneo ha vivido una intensa primera jornada con los Días 1A y 1B, en una etapa que vuelve a demostrar el crecimiento del circuito antes de la gran final de Madrid. La cita llegaba a Alicante después de que el CNP Winamax alcanzara los 2.000 clasificados online y con el reto de superar las 713 entradas de la pasada edición. El primer vuelo ya ha dejado claro que el objetivo está al alcance. El Día 1A alcanzó los 89 registros, superando los 81 de 2025 y también los registros de Sevilla y Barcelona.

Axel López pasa al día 2 como líder del Main Event. El alicantino de Torrellano, con 289.000 puntos es el primer chipleader del CNP Winamax de Alicante con 289.000 puntos. Fue una sorpresa, porque empezó el último nivel con 29.000 puntos, pero se fue doblando hasta encabezar la clasificación. Le sigue Antonio Domínguez, que debuta en un torneo en vivo y cierra el podio el ucraniano Zhan Nikolaikenko. Pasan al día 2 29 jugadores de 89. Mientras que el Día 1B cierra con 14 clasificados sobre 44 registros con Iulian Enache como líder.

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El Apertura vuelve a hacer historia

El récord llegó también en el torneo que abrió la semana. El Apertura cerró con 626 registros, una nueva plusmarca en Alicante. Los 104 jugadores que embolsaron fichas afrontaban la lucha por un primer premio de 18.000 euros, aunque al cierre de esta edición todavía no se había resuelto. Quedaban 7 corredores

El Main Event dejó además nombres conocidos en las mesas. El campeón de Sevilla, Ramón Fernández, ya está en Alicante, mientras que el defensor de la corona nacional, Miguel Montes, también se dejó ver en el festival. Javier Fernández 'Vixuki', Adrián Chabbi 'elmorobielsa', Ricardo de la Rosa 'Luanvi' o Guillem Nuez completaron un field con experiencia.

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El Día 1A terminó con 89 registros y 29 jugadores en las mesas clasificados para la final en el último tramo de la jornada. Después tomó el relevo el Día 1B Low Cost, ampliando el número de aspirantes a alcanzar el Día 2 en 14 más

El escenario tampoco es uno cualquiera. El Casino Mediterráneo de Alicante, situado junto al mar y en plena Marina Deportiva, se ha convertido en el último trampolín antes de Madrid.

Ahora queda conocer al líder definitivo, pero de momento, Áxel López parte al frente del Main Event y encabeza el listado de los 29 clasificados para el Día 2 que este año llega con novedades. Lo que está claro es que Alicante sigue camino de superar el récord de 2025 y confirmar el crecimiento de un circuito que ya mira hacia su gran final.

El High Roller, el torneo más caro de todos los que se disputan en este CNP de momento cierra la primera jornada con 59 supervivientes sobre los 101 que empiezan.