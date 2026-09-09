El CNP Winamax 2026 llega a Alicante con la lucha por el liderato al rojo vivo

David Torres Alicante, 09 SEP 2026 - 15:15h.

Alicante celebrará los 2.000 primeros frutos de la alianza entre el CNP y Winamax con un récord pendiente

Última etapa antes de la finalísima de Madrid

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El póker vuelve a mirar a Alicante. El Casino Mediterráneo se convierte desde este miércoles en el epicentro del CNP Winamax 2026 con la llegada del Main Event de una etapa que se presenta como decisiva antes de la gran final de Madrid. El circuito llega a la Costa Blanca con la lucha por el liderato al rojo vivo y con muchos puntos todavía en juego para los jugadores que pelean por las primeras posiciones. Después de una temporada marcada por el crecimiento del circuito y de alcanzar ya los 2.000 clasificados online, Alicante afronta además el reto de superar los registros de la pasada edición, cuando el Main Event reunió 713 entradas. El CNP Winamax llega así a una de sus citas más importantes del año, con el Mediterráneo como escenario de una batalla que pondrá a prueba a los mejores jugadores del circuito.

Los Días 1A y 1B serán el primer gran filtro. Muchas horas de póker, stacks que crecerán y caerán, eliminaciones, manos decisivas y jugadores buscando construir el camino hacia las siguientes jornadas. Alicante ya sabe lo que significa acoger un CNP Winamax de récord.

Sigue en directo los Días 1A y 1B del CNP Winamax Alicante 2026

ElDesmarque está en directo desde el Casino Mediterráneo para contar todo lo que suceda en las mesas: protagonistas, manos clave, eliminaciones, clasificados y las historias que deje el Main Event. Arranca la batalla.