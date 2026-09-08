Alicante celebrará los 2.000 primeros frutos de la alianza entre el CNP y Winamax con un récord pendiente

David Torres Valencia, 08 SEP 2026 - 11:11h.

El CNP Winamax alcanza los 2.000 clasificados online antes de Alicante, que el año pasado tuvo 2373 registros

El CNP Winamax 2026 llega a Alicante con la lucha por el liderato al rojo vivo

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El CNP Winamax 2026 llega a Alicante con la lucha por el liderato al rojo vivo y con un dato que confirma la buena salud entre la unión del mejor circuito nacional en vivo (CNP) y la sala online más grande que opera en España: Winamax. Y es que, pocas horas antes del comienzo del torneo (se inició este lunes, aunque el Main Event no despega hasta el miércoles) se han alcanzado los 2000 registros online para esta edición.

La alianza entre el Circuito Nacional de Póker y Winamax sigue dando frutos. Dos semanas antes de que Alicante acoja la penúltima parada de la temporada 2026, el CNP Winamax está a punto de alcanzar una cifra redonda: 2.000 jugadores clasificados a través de los satélites online.

El dato confirma el crecimiento experimentado por un circuito que ya cerró 2025 con cifras históricas. En aquella primera temporada de la alianza se alcanzaron 1.148 entradas conquistadas mediante los clasificatorios, una cifra que ahora está muy cerca de duplicarse confirmando lo que viene publicando ElDesmarque: El CNP Winamax 2026 buscaba superararse tras un 2025 de récord y lo está logrando

Alicante, la próxima parada: los números a batir

El Main Event del CNP Winamax Alicante arrancará este miércoles en el Casino Mediterráneo, en una de las citas más importantes de la temporada antes de la Gran Final de Madrid. La parada alicantina será la cuarta del calendario, después de Sevilla, Barcelona y Murcia, y dará paso a la gran batalla final por el título.

La expectación es máxima después de que Murcia reuniera más de 2.000 jugadores en una nueva demostración del crecimiento del circuito.

En Alicante, de nuevo la organización tiene un reto: superar los registros de 2025. El apertura fue para Jesús Hervás con 692 registros; 221 tuvo el Cazador que se llevó Daniel Guillén; 135 el High Roller, cuya pica fue para Adrián Chabbi. En el Omaha Michel Rossyteer fue el mejor de los 106 que se registraron; el mini se cerró con 392 participantes y un campeón: Julio Romero. El jugador local de origen chino Hongbo Lin se llevó el main event (713 registros) y cerró el campeón portugués Paulo Castelo adjudicándose el COPAG ante 144 competidores. En total fueron 2373 registros que dejan el listón bien alto.