David Torres 05 JUL 2026 - 23:12h.

Nueve jugadores, todos españoles

Compartir







Poco antes de las diez de la noche quedaba definida la mesa final de este CNP Winamax de Murcia y de récord. De nuevo la unión del Campeonato presencial y Winamax, la sala online más importante de las que opera en el país ha resultado ser de nuevo un éxito.

Los nueve afortunados eran los siguientes: Jose Luis Sanchez Lopez: 6.175.000; Hilario Garcia Pintado: 5.705.000; Daniel Escribano Martinez: 5.170.000; Raul Valverde Sanchez: 4.320.000; Ladislao Dalfo Batlle: 4.250.000; Juan Revuelta Marchena: 3.515.000; Cristian Ruiz Monino: 3.170.000; Samuel Sanchez Martinez: 3.135.000; Jose Ramon Cara Moreno: 2.875.000

En ElDesmarque te presentamos a todos

José Luis Sánchez López (37 años, Alicante) - 6.175.000 puntos

Antes de tener su cafetería propia, José Luis ha estado trabajando en el mundo de los casinos durante muchos años. Conoce muy bien este ambiente y podemos imaginar que no perderá los nervios delante de las cámaras. Si llegar a la mesa final de un torneo nunca es fácil, Sánchez ha estado todo el rato en la parte alta de la tabla, así que su stack nunca ha estado en peligro. Llega a la FT sin haber tenido que re-entrar el torneo y como chipleader.

Hilario García Pintado (Murcia) - 5.705.000

Hilario García Pintado es un jugador de póker aficionado aunque aspira a ser profesional (se ha cogido un coach para dar el salto) Reside en Fuente Álamo (Murcia) y compagina su afición con su trabajo como funcionario del Ayuntamiento de Molina de Segura (policía). Su disponibilidad para jugar está condicionada por sus obligaciones laborales, por lo que prioriza torneos presenciales y la clasificación mediante satélites online para eventos importantes. No es su primer CNP, pero a este llegó "gracias a uno de los satélites de Winamax". Hilario es consciente de que el éxito no depende únicamente de jugar muchas manos, sino del estudio constante y del desarrollo técnico. El propio jugador se define como "un poquito tight", lo que sugiere un estilo conservador y disciplinado. Tiende a seleccionar cuidadosamente las manos iniciales y evita asumir riesgos innecesarios. Eso le ha llevado a su primera mesa final.

Daniel Escribano Martínez (32 años, Murcia) - 5.170.000

Daniel Escribano, murciano de Mula, está a punto de cumplir 32 años. Es técnico de calidad en una empresa de alimentación. Su relación con el póker es de aficionado, porque aunque intenta estudiar y está apuntado a una escuela, entre el trabajo, y la familia "no da la vida para más". En principio venía como clasificado online, pero se ha tenido que pagar una segunda entrada. Hace dos temporadas, hizo podio en los Torneos Apertura del CNP Murcia y del CNP Alicante, y solo pide no acabar 9º para lograr mejorar esos resultados.

Raúl Valverde Sánchez (38 años, Murcia) - 4.320.000

Uno de los numerosos locales de la etapa llega a la mesa final. Raúl ha estado todo el torneo con un stack por debajo de la media, pero ha logrado ganar las manos decisivas para colarse en la última mesa del torneo. A pesar de no haber logrado su ticket en los satélites online de Winamax, solo ha necesitado una bala en el Main Event para llegar hasta aquí. Pase lo que pase, este será su mejor resultado en vivo.

Ladislao Dalfo Batlle (43 años, Girona) - 4.250.000

Ladislao Dalfo es un verdadero profesional del póker. Tiene 43 años, y lleva recorriendo el circuito europeo desde hace tiempo. "Yo juego EPTs, torneos mucho más caros. El CNP no lo suelo jugar, aunque soy de Rosas, Girona, del pueblo de Jaime. Lo que pasó es que no encontraba ningún festival que me convenciera antes del EPT Barcelona, y bueno, tenía la experiencia de la final del CNP Madrid, que me gustó, aunque pienso que podrían ponerlo un poquito más caro. El caso es que he encontrado lo que buscaba". El mejor resultado en vivo de Ladislao queda muy lejos del alcance de este CNP, pues llegó a ser 4º en un High Roller del EPT, con un premio de 125.000 €

Juan Revuelta Marchena (67 años, Sevilla) - 3.515.000

Juan ya ha participado en la etapa de Sevilla en febrero, entrando en premios en el Apertura y el Omaha. "En este Main Event, mi juego ha estado más ordenado que de costumbre", nos dijo poco antes de iniciar la mesa final. Aunque ha tenido que meterle dos balas, Juan ha estado por encima de la media durante todo el torneo. Y su objetivo para esta final es muy sencillo: "quiero ganar."

Cristian Ruiz Monino (32 años, Murcia) - 3.170.000

Cristian Ruiz también es de Murcia. A sus 35 años, su unica dedicación es el póker, aunque le cuesta definirse como profesional. "Soy semipro, sobre todo me dedico al online". Precisamente, llevaba ya un tiempo con la ilusión de jugar un torneo en vivo. Era un capricho que tenía aparcado, pero le hablaron tan bien de la parada del CNP en su ciudad que acabó de convencerse, "aunque los torneos no son mi formato. Era por probar". Sus mayores logros en el póker tienen que ver con los objetivos que se pone online, "es que nunca hecho nada más en el póker", se ríe.

Samuel Sánchez Martínez (28 años, Murcia) - 3.135.000

Samuel Sánchez llega a la mesa final de CNP como uno de esos jugadores que representan a la perfección la nueva generación del poker español. Natural de Totana (Murcia), afronta su quinto CNP con la tranquilidad de quien ya conoce el circuito, aunque todavía está construyendo su trayectoria en el póker en vivo. Actualmente intenta dedicarse de manera profesional al póker, compaginando el estudio y el volumen de juego. Él mismo se define como un jugador de "la nueva escuela". Cuando se le pregunta qué significa eso, su respuesta no deja lugar a dudas: "Buscar el imposible y poner a los rivales contra la cuerda, aunque sea con aire. Literal". Una declaración de intenciones que resume una filosofía basada en la agresividad, la presión constante y la búsqueda de situaciones incómodas para sus oponentes. Hasta la fecha, la mayor parte de sus participaciones en el CNP han sido en Murcia, con una incursión en Alicante, y en esta ocasión afronta el torneo tras entrar directamente con su primera bala.

José Ramón Cara Moreno (32 años, Granada) - 2.875.000

José Ramón Cara ha alcanzado la mesa final del CNP Winamax Murcia compaginando su pasión por el póker con una profesión de máxima responsabilidad: es policía local en Granada. Jugador habitual online, donde disputa la mayor parte de su volumen, no se dedica profesionalmente al póker, aunque reconoce que, si algún día surgiera la oportunidad, le gustaría intentarlo. De momento, aprovecha su tiempo libre para competir y seguir creciendo en el juego. Esta es su segunda participación en el CNP. Ya disputó la Gran Final de la pasada temporada, aunque entonces no consiguió entrar en premios. En esta ocasión, el camino hasta Murcia comenzó de la mejor manera posible: logró su clasificación a través de un satélite online de Winamax, convirtiendo una entrada de apenas 5 € en una plaza para el Main Event y, ahora, en una presencia en la mesa final.