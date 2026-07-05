Una buena entrevista para empezar el día con David Luzago

David Torres 05 JUL 2026 - 11:36h.

Sólo queda una mujer en pie

El CNP Winamax de Murcia que vuelve a batir todos sus registros

Compartir







MurciaEl CNP Winamax de Murcia 2026 celebra este domingo la finalísima que coronará al campeón del trébol con el trofeo y 56.000 euros. Han pasado cinco días para que un puñado de jugadores hayan dejado fuera a la mayoría de los 776 que empezaron la aventura. Carlos García busca sucesor en un torneo en el que sólo queda un Team Pro CNP: Alberto Rentero.

El menú del día hoy deparará, además de la final, el día 2 del torneo Mini, que también se inicia a las 13 horas y, por supuesto, el Clausura, que comienza a las 17 horas.

El clausura. es el el Crazy Pineapple es una emocionante variante del póker basada en el Texas Hold'em. Su regla principal y más divertida es que cada jugador recibe tres cartas individuales, pero debe descartar una de ellas justo después de que se muestre el flop. Esto te permite ver las primeras tres cartas comunitarias antes de decidir con qué combinación jugar el resto de la mano.

Sigue en directo la final del CNP Winamax