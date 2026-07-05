En directo, la final del CNP Winamax Murcia 2026: A por los 56.000 euros del premio
Sólo queda una mujer en pie
El CNP Winamax de Murcia que vuelve a batir todos sus registros
MurciaEl CNP Winamax de Murcia 2026 celebra este domingo la finalísima que coronará al campeón del trébol con el trofeo y 56.000 euros. Han pasado cinco días para que un puñado de jugadores hayan dejado fuera a la mayoría de los 776 que empezaron la aventura. Carlos García busca sucesor en un torneo en el que sólo queda un Team Pro CNP: Alberto Rentero.
El menú del día hoy deparará, además de la final, el día 2 del torneo Mini, que también se inicia a las 13 horas y, por supuesto, el Clausura, que comienza a las 17 horas.
El clausura. es el el Crazy Pineapple es una emocionante variante del póker basada en el Texas Hold'em. Su regla principal y más divertida es que cada jugador recibe tres cartas individuales, pero debe descartar una de ellas justo después de que se muestre el flop. Esto te permite ver las primeras tres cartas comunitarias antes de decidir con qué combinación jugar el resto de la mano.
Sigue en directo la final del CNP Winamax
Una buena entrevista para empezar el día con David Luzago
David Luzago, la voz del póker: "En España tenemos probablemente el mejor grupo de jugadores del mundo"
David Cámara, más conocido en el mundo del póker como "Luzago", lleva casi tres décadas dedicado a un deporte mental que ha vivido una transformación radical en España. Es una eminencia de esta disciplina, sin duda la voz del póker en España. Comentarista de televisión, Poker Manager del Casino Gran Vía de Madrid y miembro del Poker Hall of Fame de España, director y presentador de MarcaPóker, es una de las voces más autorizadas para analizar la evolución de un juego que ha dejado atrás viejos estereotipos para convertirse en una disciplina cada vez más profesional. En su charla con ElDesmarque, repasa cómo llegó el Texas Hold'em a nuestro país, reivindica el legado de referentes como Adrián Mateos y Leo Margets y defiende el póker como una escuela de estrategia, gestión emocional y toma de decisiones. ¿Su sueño? Normalizar este mundo "y gracias a entrevistas como esta se puede conseguir". Sin duda, un buen comienzo. Nos atiende desde el CNP Winamax de Murcia, dónde está jugando en el Día 2.Ir a la noticia
Comenzamos
Soy David Torres y, desde ya, les voy a contar la final del CNP Winamax 2026.