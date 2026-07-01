David Torres 01 JUL 2026 - 10:10h.

Así va la clasificación del CNP Winamax 2026 antes de Murcia

Los Team Pro del CNP Winamax, la armada local y los clasificados online

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MurciaDel 29 de junio al 5 de julio, el CNP Winamax 2026 ocupa el Orenes Gran Casino Murcia para celebrar la tercera etapa de la temporada 2026, en un entorno que reúne muchos de los ingredientes que convierten el verano en una fecha especial para cualquier aficionado al póker. Desde este miércoles empieza lo bueno, el Main Event, el evento principal que enfrentará al Team Pro del CNP Winamax, que comandan la clasificación general, contra la nutrida armada local en Murcia, (gracias a su Casino entre otras cosas) hay muchos y muy buenos jugadores y otro grupo de competidores clasificados de forma online a través de Winamax, la mayor plataforma de las que opera en nuestro país, y que ha registrado más de 200 jugadores.

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El Team Pro del CNP

Cabe recordar que el Team Pro lo integran Miguel Montes, Ramón Fernández, Miguel Abeijón, Carlos Domínguez y Joaquín Lafoz, además del ganador del SIT&GO Álvaro Rentero, y Agustín Trozzi quien fue el campeón de las Mediterránean Poker Series KO, disputadas en Murcia. En total siete jugadores formarán este selecto grupo.

Más de 200 entradas vía satélite contra el Team Pro Winamax

Completa la batalla en el field los jugadores de fuera, muchos de ellos clasificados online. Y es que, uno de los puntos destacados del circuito continúa siendo el acceso a través de satélites online, disponibles todos los lunes, martes, jueves y domingos desde 2€. Como es costumbre al entrar al último mes en la cuenta regresiva los garantizados se aumentan al doble y eso ha logrado que al momento tengamos 223 entradas de jugadores vía satélite, de las cuales se espera que más de 100 jugadores estén presentes en esta tercera etapa.

Murcia afronta así una nueva semana de competición en un escenario especialmente preparado para acoger grandes eventos. El Orenes Gran Casino Murcia, dentro del complejo Odiseo, será nuevamente el centro de una parada que combina competición, turismo y una amplia presencia de jugadores llegados desde diferentes puntos del panorama nacional e internacional.