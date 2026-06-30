David Torres 30 JUN 2026 - 10:52h.

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MurciaEl CNP Winamax 2026 llega a Murcia para disputar la tercera etapa de la temporada 2026. Del 29 de junio al 5 de julio, el Orenes Gran Casino Murcia, ubicado en el hermoso complejo Odiseo, volverá a convertirse en el punto de encuentro de jugadores nacionales e internacionales en una semana dedicada al póker en vivo. El campeonato nacional de póker se aprieta tras las etapas de Sevilla y Barcelona y, antes del verano, desembarca en la capital del sudeste español. El CNP Winamax afronta esta nueva edición con la previsión de seguir la línea de crecimiento marcada durante la temporada, después de un inicio de año con importantes registros en las primeras paradas del calendario. La clasificación empieza a perfilarse y nadie quiere quedarse descolgado.

Dos novedades en 2026

La edición 2026 tendrá dos novedades importantes con respecto a la del 2025. El torneo Winamax Mystery Bounty, donde además de los premios, Winamax agrega añadidos en los sobres a quien logre eliminar al miembro del TEAM CNP Winamax que sea designado. Y como segundo, el día LOW COST, donde los jugadores podrán acceder al Evento Principal, por la mitad del buy-in, pero con la mitad de fichas y los niveles también reducidos un 50%.

Murcia ya sorprendió en 2025 y ahora aspira a repetir

La cita llega tras una edición 2025 que dejó cifras destacadas y consolidó Murcia como una de las paradas importantes dentro del calendario del circuito. El Main Event alcanzó los 674 registros y coronó a Carlos García como campeón, mientras que los diferentes torneos paralelos mantuvieron una participación sólida durante toda la semana. Carlos García emuló lo conseguido por Joaquín Lafoz en Barcelona, como ganadores siendo miembros del TEAM CNP WINAMAX. Este año ya Ramón Fernández lo logró en Sevilla, ¿lo conseguirá otro del equipo?

Más de 200 entradas vía satélite contra el Team Pro Winamax

Uno de los puntos destacados del circuito continúa siendo el acceso a través de satélites online, disponibles todos los lunes, martes, jueves y domingos desde 2€. Como es costumbre al entrar al último mes en la cuenta regresiva los garantizados se aumentan al doble y eso ha logrado que al momento tengamos 223 entradas de jugadores vía satélite, de las cuales se espera que más de 100 jugadores estén presentes en esta tercera etapa.

Murcia afronta así una nueva semana de competición en un escenario especialmente preparado para acoger grandes eventos. El Orenes Gran Casino Murcia, dentro del complejo Odiseo, será nuevamente el centro de una parada que combina competición, turismo y una amplia presencia de jugadores llegados desde diferentes puntos del panorama nacional e internacional.

De momento, en marcha el Apertura

Hasta que llegue el evento principal, este lunes y martes se está disputando ya el Torneo Apertura y los registros hacen presagiar otra gran semana de póker en territorio español a pesar de la dura competencia con Las Vegas.