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Así va la clasificación del CNP Winamax 2026 antes de Murcia

Iwan Alonso
Iwan Molina es el líder. Winamax
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MurciaEl CNP Winamax avanza a la velocidad de la luz. La 3ª etapa se traslada a Murcia del 29 de junio al 5 de julio. en el Orenes Gran Casino. En la que será la tercera visita al centro de ocio Odiseo. En 2026 la cita reunió a 2.073 jugadores, de los que 674 lo hicieron para jugar el evento principal. Más adelante del 7 al 13 de septiembre el turno será del Casino Mediterráneo de Alicante que el año pasado tuvo nada más y nada menos que 713 entradas en el evento principal. Y como ya es costumbre pondremos el punto y final en el Gran Madrid Casino Torrelodones, este año 2026 las fechas elegidas para la Gran Final son del 12 al 23 de noviembre. El Team Pro de Winamax volverá a ser el equipo a batir en las mesas y, a día de hoy ya está colocado en las mejores posiciones de la tabla.

Miguel Abeijón (Beijo), de Coruña
Miguel Abeijón (Beijo), de Coruña. CNP

Cabe recordar que el Team Pro lo integran Miguel Montes, Ramón Fernández, Miguel Abeijón, Carlos Domínguez y Joaquín Lafoz, además del ganador del SIT&GO  Álvaro Rentero, y Agustín Trozzi quien fue el campeón de las Mediterránean Poker Series KO, disputadas en Murcia. En total siete jugadores formarán este selecto grupo.

Bruno David Simoes
Bruno David Simoes. CNP

La clasificación del CNP Winamax 2026

La clasificación del CNP Winamax 2026 se puede consultar en la web oficial. Aquí van los 50 primeros.

POSICIÓN       NOMBRE Y APELLIDOS          TOTAL PUNTOS

1         IWAN MOLINA MORREN      477,13

2         MIGUEL ABEIJON VERAN      433,97

3         BRUNO ALEXANDRE DAVID SIMOES 372,45

4         GUILLERMO NUEZ ESCRIBANO         349,57

5         MANUEL LEAL BORGES         326,33

6         ALVARO DOSIO RAÑA 277,03

7         OLEKSANDR KOBZAR 251,55

8         RAMON FERNANDEZ MUÑOZ          239,16

9         MANUEL ANTONIO DELGADO CORDERO     237,82

10       JUAN MACEIRAS LAPIDO      221,68

11       DAVID ALGARRA VIDAÑA     214,02

12       ALAIN EMILE BERNARD ROY 213,81

13       ALBERTO DELGADO MIGUEL 207,59

14       FRANCISCO RAMOS NAVARRO         198,62

15       MICHAL HAVAVKA    196,06

16       FRANCISCO LOPEZ MORENO 190,45

17       GABRIEL CORRAL CARRILLO  188,05

18       LUIS CORTES HEREDIA          187,35

19       CARLOS ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ        183,13

20       PEDRO JUAN PEREZ RODRIGUEZ      182,49

21       DAVID GOMEZ GONZALEZ    181,94

22       JOSE NARANJO GOMEZ        181,94

23       MARIUS OPREA         181,94

24       SAMUEL AZNAR DURA          177,71

25       MARICARMEN JANETZY DELGADILLO VEGA 174,94

26       MANUEL SALVADOR CAZADOR        174,85

27       ANTONIO GUIMARAENS GARCIA     164,22

28       NUNO FILIPE DA SILVA ANDRADE    163,46

29       VITALY MOISEEV       156,89

30       DIEGO JAVIER IGLESIAS FREIRE        156,66

31       JUAN GOMEZ HERNANDEZ   152,22

32       JAVIER GUTIERREZ MORENO 151,27

33       SERGEI KREMENTSUKOV      148,78

34       KEVIN JOAN ALDANA OCAMPO        148,26

35       PAULO CASTELO        147,69

36       DAVID HENRIQUE LOPES FERREIRA DOS SANTOS   145,54

37       LAXMAN JETHWANI KHYATANI        144,37

38       RICARDO CUERDA CUARTERO          144

39       FRANCISCO DE BORJA FERNANDEZ UTRERA 143,45

40       SILVESTRE ROCIO ANDERSEN DE SOUSA      141,64

41       FRANCISCO VARGAS JIMENEZ          141,22

42       ANDRII VAKALIUK      141,13

43       PAULO SERGIO GONCALVES NOGUEIRA      140,42

44       OSCAR GIRONELLA SANCHO 140,23

45       ISRAEL CASTRO VAL  138,98

46       JOAQUIN AUGUSTO SERRANO CANO          136,14

47       MAKSIM VALOV        136,14

48       MANUEL JESUS LEDESMA MURCIA  136,02

49       JORGE FILIPE PEREIRA LOPES 135,97

50       GONZALO MENCIA COTAN   135,58

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