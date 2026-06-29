Así va la clasificación del CNP Winamax 2026 antes de Murcia
Este miércoles comienza el evento principal de la tercera prueba del campeonato de España
Quién es quién en el Team Pro del CNP Winamax 2026
MurciaEl CNP Winamax avanza a la velocidad de la luz. La 3ª etapa se traslada a Murcia del 29 de junio al 5 de julio. en el Orenes Gran Casino. En la que será la tercera visita al centro de ocio Odiseo. En 2026 la cita reunió a 2.073 jugadores, de los que 674 lo hicieron para jugar el evento principal. Más adelante del 7 al 13 de septiembre el turno será del Casino Mediterráneo de Alicante que el año pasado tuvo nada más y nada menos que 713 entradas en el evento principal. Y como ya es costumbre pondremos el punto y final en el Gran Madrid Casino Torrelodones, este año 2026 las fechas elegidas para la Gran Final son del 12 al 23 de noviembre. El Team Pro de Winamax volverá a ser el equipo a batir en las mesas y, a día de hoy ya está colocado en las mejores posiciones de la tabla.
Cabe recordar que el Team Pro lo integran Miguel Montes, Ramón Fernández, Miguel Abeijón, Carlos Domínguez y Joaquín Lafoz, además del ganador del SIT&GO Álvaro Rentero, y Agustín Trozzi quien fue el campeón de las Mediterránean Poker Series KO, disputadas en Murcia. En total siete jugadores formarán este selecto grupo.
La clasificación del CNP Winamax 2026
La clasificación del CNP Winamax 2026 se puede consultar en la web oficial. Aquí van los 50 primeros.
POSICIÓN NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL PUNTOS
1 IWAN MOLINA MORREN 477,13
2 MIGUEL ABEIJON VERAN 433,97
3 BRUNO ALEXANDRE DAVID SIMOES 372,45
4 GUILLERMO NUEZ ESCRIBANO 349,57
5 MANUEL LEAL BORGES 326,33
6 ALVARO DOSIO RAÑA 277,03
7 OLEKSANDR KOBZAR 251,55
8 RAMON FERNANDEZ MUÑOZ 239,16
9 MANUEL ANTONIO DELGADO CORDERO 237,82
10 JUAN MACEIRAS LAPIDO 221,68
11 DAVID ALGARRA VIDAÑA 214,02
12 ALAIN EMILE BERNARD ROY 213,81
13 ALBERTO DELGADO MIGUEL 207,59
14 FRANCISCO RAMOS NAVARRO 198,62
15 MICHAL HAVAVKA 196,06
16 FRANCISCO LOPEZ MORENO 190,45
17 GABRIEL CORRAL CARRILLO 188,05
18 LUIS CORTES HEREDIA 187,35
19 CARLOS ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ 183,13
20 PEDRO JUAN PEREZ RODRIGUEZ 182,49
21 DAVID GOMEZ GONZALEZ 181,94
22 JOSE NARANJO GOMEZ 181,94
23 MARIUS OPREA 181,94
24 SAMUEL AZNAR DURA 177,71
25 MARICARMEN JANETZY DELGADILLO VEGA 174,94
26 MANUEL SALVADOR CAZADOR 174,85
27 ANTONIO GUIMARAENS GARCIA 164,22
28 NUNO FILIPE DA SILVA ANDRADE 163,46
29 VITALY MOISEEV 156,89
30 DIEGO JAVIER IGLESIAS FREIRE 156,66
31 JUAN GOMEZ HERNANDEZ 152,22
32 JAVIER GUTIERREZ MORENO 151,27
33 SERGEI KREMENTSUKOV 148,78
34 KEVIN JOAN ALDANA OCAMPO 148,26
35 PAULO CASTELO 147,69
36 DAVID HENRIQUE LOPES FERREIRA DOS SANTOS 145,54
37 LAXMAN JETHWANI KHYATANI 144,37
38 RICARDO CUERDA CUARTERO 144
39 FRANCISCO DE BORJA FERNANDEZ UTRERA 143,45
40 SILVESTRE ROCIO ANDERSEN DE SOUSA 141,64
41 FRANCISCO VARGAS JIMENEZ 141,22
42 ANDRII VAKALIUK 141,13
43 PAULO SERGIO GONCALVES NOGUEIRA 140,42
44 OSCAR GIRONELLA SANCHO 140,23
45 ISRAEL CASTRO VAL 138,98
46 JOAQUIN AUGUSTO SERRANO CANO 136,14
47 MAKSIM VALOV 136,14
48 MANUEL JESUS LEDESMA MURCIA 136,02
49 JORGE FILIPE PEREIRA LOPES 135,97
50 GONZALO MENCIA COTAN 135,58