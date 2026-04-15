Cuánto gana el campeón del CNP Winamax 2026: suben

David Torres 15 ABR 2026 - 19:19h.

La regularidad a lo largo del calendario tendrá este año una recompensa mayor

Así va la clasificación general del CNP Winamax 2026 tras la etapa de Sevilla

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BarcelonaEl Circuito Nacional de Poker Winamax 2026 acaba de aterrizar en Barcelona. Tras el primer año de unión entre el mejor torneo presencia de España con Winamax, la mayor sala online que opera en nuestro país, en esta edición ha subido su apuesta mejorando los premios y la propuesta competitiva para la temporada 2026. La clave: premiar la regularidad, de tal forma que, al margen de los éxitos individuales en el Main Event y en los torneos paralelos, ahora se incrementa el premio. La clave es que las recompensas irán ligados al ranking general del circuito. La regularidad a lo largo del calendario tendrá este año una recompensa mayor, con premios que conectan directamente el circuito nacional con uno de los escenarios más prestigiosos del póker mundial.

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¿Cuánto ganan los campeón nacional del CNP Winamax 2026?

Antes de seguir cabe recordar que, estos premios son por la clasificación general, y que para lograrlos, cada uno de los mejores clasificados habrán acumulado ya ganancias monestarias y varios tréboles, el trofeo que reconoce a todos y cada uno de los ganadores.

A partir de ahí, el campeón nacional del ranking 2026 obtendrá un paquete completo para disputar el Main Event de las World Series of Poker en Las Vegas. El premio incluye el buy-in de 10.000 dólares para el torneo principal y 2.800 euros destinados a cubrir gastos, convirtiéndose en uno de los incentivos más destacados dentro del calendario del CNP Winamax.

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El segundo clasificado del ranking recibirá un paquete compuesto por un buy-in para el Main Event del circuito, un buy-in para el High Roller y 1.000 euros adicionales para gastos que podrán utilizarse en un evento de Winamax.

Por su parte, el tercer clasificado obtendrá un buy-in para el Main Event del circuito junto con 1.000 euros destinados a gastos para disputar un evento Winamax.

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Además, todos los ganadores de las etapas del CNP Winamax 2026 recibirán también un premio adicional que incluye un buy-in para el Main Event del circuito más 1.000 euros para gastos en un evento Winamax.

Un ranking que premia la regularidad

Uno de los aspectos más relevantes del ranking del CNP Winamax es que no solo el Main Event suma puntos. Todos los torneos del programa, incluidos los paralelos, contribuyen a la clasificación general. Este sistema permite que jugadores con diferentes perfiles de buy-in y estrategia competitiva puedan aspirar a escalar posiciones a lo largo del año.

La acumulación de puntos durante toda la temporada convierte cada mesa final, cada deep run y cada resultado en una oportunidad real de acercarse a uno de los premios más ambiciosos del circuito.

Con este sistema, el CNP Winamax refuerza su apuesta por un circuito que no solo premia las victorias puntuales, sino también la constancia y el rendimiento sostenido a lo largo de todas sus etapas.

La temporada 2026 ya está en marcha y el ranking comienza a tomar forma. El camino hacia Las Vegas también puede empezar en el CNP Winamax.