David Torres 15 ABR 2026 - 09:19h.

Quién es quién en el CNP Winamax 2026 de Barcelona: a la estela de Leo Margets

La meta es superar los 2220 registros del año pasado

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BarcelonaEl CNP Winamax afronta su segunda parada de la temporada 2026 con su llegada a Barcelona, donde desde este lunes 13 y hasta el 19 de abril se está disputando una nueva etapa en el Casino Barcelona. Tras el arranque en Sevilla, el circuito mantiene su ritmo competitivo con una cita que históricamente ha ofrecido volumen, diversidad de torneos y una fuerte presencia de jugadores nacionales e internacionales. La etapa de Barcelona se ha venido consolidando como una de las más estables dentro del calendario del CNP Winamax.

Las cifras del reto de 2026

La edición de 2025 dejó cifras consistentes en todos los torneos del programa y confirmó el atractivo del festival en una de las ciudades clave del circuito. Barcelona se convierte en la capital del póker español con el complicadísimo reto de igualar o superar las 2.220 participaciones totales y las 660 entradas registradas en el Main Event del año pasado.

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Además de Lafoz, se llevaron un trébol en Barcelona 2025 Juan M. Martínez en el Torneo Apertura (584 registros); Karl Petter (Noruega) se adjudicó El Cazador (179 registros), el gallego Juan Maceiras se coronó en el High Roller (116 registros), el galo Nicolás Falcone se llevó el trébol del Omaha (101 registros); Miguel Montes, campeón del CNP Winamax 2025 se apuntó el Mini (318 registros) y el jugador local Ferran Esteller dejó en Cataluña el trébol del Clausura (205 registros)

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La nueva estructura del torneo para superar las 660 entradas

El Main Event, que este miércoles empieza, volvió a situar a Barcelona como una parada de las de mayor volumen dentro del circuito. El campeón del año pasado, el maño Joaquín Lafoz, llegó a la cita quien a través de haber ganado una etapa de la LNP en Zaragoza y posteriormente ganar en Madrid ser miembro del TEAM CNP 2025, logró alcanzar su cumbre en Barcelona lo que le dio puntos en el ranking que le permitieron repetir este año dentro del selecto grupo de jugadores con patrocinio en el circuito.

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La edición de 2026 mantiene la estructura general del festival, con el mismo número de torneos y un esquema competitivo consolidado. Los ajustes se centran en la distribución de algunos eventos dentro del calendario semanal. El Día 1 low cost del Main Event se traslada al miércoles, integrándose como una opción adicional de acceso en formato reducido. Esto permitirá dar alguna oportunidad más para incrementar los 660 registros del año pasado.