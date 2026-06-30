Javi Rayo 30 JUN 2026 - 08:32h.

Gakpo y su mujer habían perdido al bebé que esperaban sólo dos días antes del partido ante Marruecos

Los penaltis y Bono mandan a casa a Frenkie de Jong y Dumfries: las notas del Países Bajos - Marruecos

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Cody Gakpo ha vivido esta semana la crueldad de la vida por partida doble. Hace sólo dos días su mujer y él anunciaban la triste noticia de la pérdida del bebé que ambos estaban esperando. Y esta madrugada, Países Bajos quedaba eliminada del Mundial en la tanda de penaltis tras una gran actuación de Bono y no estará en los cruces de octavos de final. De nada sirvió el gol que marcó el delantero del Liverpool en el tiempo reglamentario. El tanto más emotivo que hemos visto en este campeonato del mundo.

Gakpo y el gol más emotivo del Mundial

Para entender la historia hay que remontarse a poco más de dos días antes. Gakpo y su pareja Noa van der Bij anunciaban la pérdida de su bebé Elijah sólo unos días antes de dar a luz. El futbolista neerlandés, pese a lo traumático de la noticia, prefirió seguir en el Mundial. En el minuto 72 de partido encontró una breve recompensa. El futbolista del Liverpool abría la lata ante Marruecos con un gran tanto y encarrilaba el pase de Países Bajos a la siguiente ronda. Un billete que Diop se cargó de romper en el tiempo añadido. Los minutos posteriores al tanto explican el dolor mental con el que Gakpo jugó el partido.

El atacante no derrochó ni un gramo de felicidad, todo era dolor. Primero, se arrodillo en el verde. Después, empezó a llorar con la cabeza metida dentro de la camiseta. Unos minutos donde ni un sólo de los compañeros que estaban sobre el verde le dejaron sólo. Nada más marcar, todos ellos formaron una piña alrededor de Gakpo que sólo el silbato del árbitro fue capaz de romper. Un tanto muy emotivo que, desafortunadamente para Países Bajos, no sirvió para lograr la clasificación para la siguiente ronda del Mundial. Ahora empieza lo más difícil para Gapo y su pareja, iniciar el duelo tras la pérdida del pequeño Elijah.