Los penaltis y Bono mandan a casa a Frenkie de Jong y Dumfries: las notas del Países Bajos - Marruecos

Redacción ElDesmarque 30 JUN 2026 - 07:31h.

Issa Diop en el descuento mandó el partido a la prórroga y acabó decidiéndose en penaltis

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De nuevo los penaltis (2-3) decidieron quién pasaba a los octavos entre Marruecos y Países Bajos. Los Leones de Atlas consiguieron empatar el duelo en el descuento (1-1) y forzar la prórroga cuando los de Ronald Koeman se veían clasificados. Los once metros dictaron sentencia y en la siguiente ronda se medirán a Canadá.

Cody Gapko anotó por los neerlandeses en el minuto 72, en tanto que Issa Diop lo hizo por los africanos en el 90+1, resultado parcial que forzó a unos tiempos suplementarios y luego a unos penaltis en los que se impusieron los Leones del Atlas.

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El partido comenzó con numerosas faltas y un duelo entre el centrocampista marroquí Ismael Saibari y el defensa neerlandés Jan Paul Van Hecke, quienes le bajaron a la intensidad tras una advertencia del árbitro brasileño Wilton Sampaio.

Cuando mejor estaban los africanos, Países bajos tomó ventaja. Horas después de que su esposa perdió un embarazo, Gakpko aceptó un balón de Crysencio Summerville y, de derecha, venció a Bono para el 1-0.

El seleccionador marroquí, Mohamed Ouahbi, hizo cambios en busca del empate; entre ellos la entrada a la cancha de Chemsdine Talbi, quien en el 90+1 le puso una asistencia a Diop, anotador de cabeza del 1-1 que decretó el tiempo extra.

En la única jugada de gol de la prórroga, en el 97, Verbruggen salvó a los neerlandeses al achicar y enviar fuera un remate a quemarropa de Soufiam Rahimi. La serie de penaltis decidió el triunfo de Marruecos por 2-3. Ismael Saibari anotó el definitivo para los marroquíes.

Los titulares de Países Bajos

Verbruggen [8,5]

Van Hecke [6]

Van Dijk [6,5]

Nathan Aké [5]

Dumfries [6]

Van Ven [5,5]

Frenkie de Jong [6]

Gravenberch [6]

Summerville [6,5]

Gakpo [7]

Brian Brobbey [5]

Los suplentes de Roland Koeman

Teun Koopmeiners [7]

Wout Weghorst [6]

Jorrel Hato [6]

Quinten Timber [5]

Marten de Roon [5]

Justin Kluivert [5]

Los titulares de Marruecos

Bono [8]

Achraf Hakimi [6]

Issa Diop [8]

Chadi Riad [6]

Mazraoui 7]

Bouaddi [6]

El Aynaoui [7]

Ounahi [7]

El Khannouss [4]

Brahim Díaz [6]

Saibari [6]

Los suplentes de Mohamed Ouahbi

Anass Salah-Eddine [7]

Gessime Yassine [6]

Samir El Mourabet [6]

Soufiane Rahimi [7]

Chemsdine Talbi [7,5]