David Torres 05 JUL 2026 - 03:26h.

Este domingo la final comienza a las 13 horas

Javier Castillo "Cottoncete": "El bendito póker cambió mi vida"

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MurciaSasha Vasilenko pasa como chipleader a la final del CNP Winamax 2026 que se disputa en el Casino Odiseo. Él forma parte de los 47 jugadores que lucharán por el trébol y un premio de casi 56.800 euros que se adjudicará este domingo. (41.000 se llevará el segundo y 26.000 el tercero).

A las 3 de la madrugada, Sasha Vasilenko acababa como líder con 2.325.000 fichas. 47 clasificados disputarán la finalísima de este domingo. Aleksandr, mientras comparte un magnum de Marqués de Riscal con su amigo, celebra su éxito. Reside en Alicante con su mujer y sus dos hijos. Se dedica a la construcción aunque lleva un año sabático. Llegó a nuestra país en enero de 2026 y ha decidido quedarse. Juega habitualmente, ha estado en Mónaco y no desdeña jugar online.

La podóloga del Racing, última mujer en pie

La podóloga María Gutiérrez es la última y única mujer superviviente en el CNP. Durante varios años cuidando los pies de los jugadores del Racing, celebra su ascenso a Primera pero ahora lo hace desde su clínica particular en la capital cántabra. Aspira, eso sí, a dedicarse profesionalmente al póker.

Con todo, lo más destacable es que este Día 2 del CNP Winamax de Murcia 2026 sirvió para confirmar lo que se venía viendo desde días atrás: récord absoluto de registros en la etapa. Fue a las 19 horas cuando se superaba el récord absoluto en Murcia. Con 776 registros totales, la capital pimentonera no defraudaba a nadie confirmando por qué Murcia siempre es una garantía de éxito.Y es que, es una locura que, en una capital que es la mitad que Sevilla y que es la quinta parte que Barcelona, el CNP se quede a un puñado de jugadores de estas citas. La colaboración con el espectacular Casino Odiseo (cuyo atractivo garantiza un centenar de jugadores extras) salía redonda al CNP Winamax.

Un CNP para la historia

Los datos de 2026 han sido espectaculares: 154 jugadores los días 1A y 1B; 113 el día 1C a pesar de la Roja; 357 el día 1D, 64 el 1E y 88 registros este día 2. En total, 102 jugadores más que en 2025. Ahí es nada.

Sólo un Team Pro vivo

Cuando el día cambia de fecha únicamente dos Team Pro CNP quedan vivos en el main event. Se trata de Agustín Trozzi, que va corto de fichas, y Álvaro Rentero. Los dos últimos en llegar al equipo de élite son los que mantenía el honor intacto de los pros, pero el argentino no pudo aguantar y, poco antes de la burbuja, dejó solo a Rentero.

Estalla la burbuja

El Team Pro, como los 79 jugadores restantes apaudieron a rabiar cuando a la 1.45 h de la madrugada estallaba la burbuja. Marcos Fernández era el jugador 80 clasificado. En la mano definitiva fue con QJ off, le esperaba Miguel Ángel con Ases y el flop sacó una dama. Marcos Fernández fue all-in y, al ver los ases, se quedó KO. El turn fue un 4 y el river un 5. Marcos eliminado y 79 más a cobrar. Marcos, campeón del apertura, a casa.

Quedaban a esas alturas de noche dos niveles que establecerían el número exacto de jugadores que, desde las 13 horas de este domingo se jugarán el trébol de campeón del CNP Winamax Murcia 2026.

Entretanto los rostros más conocidos que fueron cayendo se fueron apuntando al Mini, el otro torneo del día que, como la finalísima, se resolverá este domingo. Ahí siguieron combatiendo los Thomasz Zydorczyk, Abeijón, Ramón Fernández, Lafoz, Carlos Domínguez, Galán etc…