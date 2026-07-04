En directo, el Día 2 del CNP Winamax Murcia 2026: en busca de la final
Los mejores buscan la final del domingo
Iwan Molina, líder del CNP Winamax: "Mi madre no quería que me dedicara al póker, hoy me ve feliz"
MurciaEl CNP Winamax de Murcia llega a su semifinal. Este sábado se disputa desde las 17 horas el Día 2 del main event. Tras batir registros en días anteriores, algunos incluso compitiendo contra el partido de la Selección, el torneo reforzado tras la unión con Winamax, la sala online más grande del país, avanza con paso firme hacia su desenlace final. Los jugadores tienen hoy su gran oportunidad de acompañar a Alejandro López, Juan Velasco, Ramón Fernández el Team Pro Beijo a la lucha por la final.
Hoy se disputarán únicamente tres, el Main Event, que por la mañana disputa un Día 1E turbo (niveles de 20 minutos solo); el día 2 del evento principal y el Mini (un torneo cuyo precio de entrada es menor del principal y que sólo durará dos días.
Tras una jornada apasionante y maratoniana, sólo los mejores pasarán a la finalísima del domingo. Este sábado se conocerán, además, los premios para los mejores.
Sigue en directo el Día 2 del CNP Winamax de Murcia 2026
Lo que veremos hoy
Hoy se disputarán únicamente tres, el Main Event, que por la mañana disputa un Día 1E turbo (niveles de 20 minutos solo); el día 2 del evento principal y el Mini (un torneo cuyo precio de entrada es menor del principal y que sólo durará dos días.
Tras una jornada apasionante y maratoniana, sólo los mejores pasarán a la finalísima del domingo. Este sábado se conocerán, además, los premios para los mejores.
Los ases a seguir
Así va la clasificación del CNP Winamax 2026 antes de Murcia
El CNP Winamax avanza a la velocidad de la luz. La 3ª etapa se traslada a Murcia del 29 de junio al 5 de julio. en el Orenes Gran Casino. En la que será la tercera visita al centro de ocio Odiseo. En 2026 la cita reunió a 2.073 jugadores, de los que 674 lo hicieron para jugar el evento principal. Más adelante del 7 al 13 de septiembre el turno será del Casino Mediterráneo de Alicante que el año pasado tuvo nada más y nada menos que 713 entradas en el evento principal. Y como ya es costumbre pondremos el punto y final en el Gran Madrid Casino Torrelodones, este año 2026 las fechas elegidas para la Gran Final son del 12 al 23 de noviembre. El Team Pro de Winamax volverá a ser el equipo a batir en las mesas y, a día de hoy ya está colocado en las mejores posiciones de la tabla.Ir a la noticia
¿Dónde estamos?
Odiseo: Luces patentadas, mascota propia, piscina volada y la pantalla circular más grande de Europa para el CNP Winamax
El CNP Winamax de Murcia repite, como no podría ser de otra forma, escenario. En concreto, el complejo ODISEO (también conocido como Orenes Gran Casino Murcia), es la sede de este torneo que, al margen de batir récords de asistencia, cada año mejora sus prestaciones para sus jugadores. En la cita de Murcia, la tercera del campeonato, lo que sucede en las mesas es casi tan llamativo, como todo lo que ocurre alrededor. Tanto es así que merece un reportaje al margen para aquellos amantes del póker o no. Es, sin duda, uno de los mejores escenarios para jugar y disfrutar del torneo presencial más importante de España.Ir a la noticia
El menú del Día
¡Comenzamos!
Soy David Torres y, desde ya, os voy a contar todo lo que ocurre en esta semifinal del CNP Winamax de Murcia 2026