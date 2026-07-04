Lo que veremos hoy

David Torres 04 JUL 2026 - 15:01h.

Los mejores buscan la final del domingo

Iwan Molina, líder del CNP Winamax: "Mi madre no quería que me dedicara al póker, hoy me ve feliz"

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MurciaEl CNP Winamax de Murcia llega a su semifinal. Este sábado se disputa desde las 17 horas el Día 2 del main event. Tras batir registros en días anteriores, algunos incluso compitiendo contra el partido de la Selección, el torneo reforzado tras la unión con Winamax, la sala online más grande del país, avanza con paso firme hacia su desenlace final. Los jugadores tienen hoy su gran oportunidad de acompañar a Alejandro López, Juan Velasco, Ramón Fernández el Team Pro Beijo a la lucha por la final.

Hoy se disputarán únicamente tres, el Main Event, que por la mañana disputa un Día 1E turbo (niveles de 20 minutos solo); el día 2 del evento principal y el Mini (un torneo cuyo precio de entrada es menor del principal y que sólo durará dos días.

Tras una jornada apasionante y maratoniana, sólo los mejores pasarán a la finalísima del domingo. Este sábado se conocerán, además, los premios para los mejores.

Sigue en directo el Día 2 del CNP Winamax de Murcia 2026