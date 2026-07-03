Alejandro López, líder del Día 1C del CNP Winamax 2026 que sobrevive a la fuerza de la Roja

David Torres 03 JUL 2026 - 02:08h.

El Día 1C del CNP aguanta el tirón de España y bate sus registros del año pasado

El entrañable Juan Velasco, primer líder del CNP Winamax de Murcia: Al día 2 pasando por París

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MurciaAlejandro López pasa al Día 2 como chipleader del Día 1C del CNP Winamax de Murcia. Junto a él 52 jugadores están clasificados para la semifinal.

Alejandro López, con 259.000 fichas es el chipleader del Día 1C. El de Elda, habitual del Casino de Alicante, se ha dejado caer al Sur para conquistar una nueva tierra que no es ignota para él. Conocido en el mundillo como “EFE”, conoce el CNP Winamax tras participar el año pasado en Alicante, donde ha prometido repetir en 2026. Eso sí, antes luchará este sábado por entrar en premios junto a los otros 52 jugadores que pasaron el corte de los 112 que empezaron. Entre los clasificados destaca, entre otros, Miguel Abeijón.

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Dura competencia con la selección

La competencia con el partido de la Selección Española, que brilantemente se clasificó para octavos, no deslució este Día 1C del CNP Winamax de Murcia que, en 2026, está empeñado en seguir batiendo sus propios récords y registros.

En el el High Roller participaron 163 jugadores, 47 más que en 2025; en el Winamax Mystery fueron 16 de más y el Main Event, el evento principal que este viernes vivirá su día 1D, se alcanzaron los 112, a sólo cuatro de los 116 de hace doce meses. No obstante, la cuenta y el ambiente compensa. Y es que, el Casino Odiseo tiene bien ganada la fama como uno de los centros neurálgicos del ocio en Murcia, por eso, entre descanso y descanso, el field de jugadores se fue a celebrar la goleada española a Austria.

Los rostros conocidos en el High Roller y el Mistery

A falta de tensión en el evento principal, la atención y los rostros conocidos se concentraron en el High Roller, el torneo más caro y que más premios reparte de todos los torneos paralelos que se disputan en el CNP Winamax. (39.000 euros gana el primero). Por allí pasaron el líder del CNP Winamax Iwan Molina, que al final fue eliminado; Ramón Fernández, Luis Cortés o ⁠Paulo Castelo. Mientras, en el Mistery pasaron, Tomasz Zydorczyk, Kevin Ferrer o Victor Jimenez, campeón en 2022.