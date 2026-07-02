En directo, el Día 1C del CNP Winamax Murcia 2026: en busca de la semifinal
El CNP Winamax sigue batiendo sus propios registros
El entrañable Juan Velasco, primer líder del CNP Winamax de Murcia: Al día 2 pasando por París
MurciaLa tercera parada del CNP Winamax 2026 ya está en marcha en el Orenes Gran Casino Murcia (Odiseo). Empezó el lunes con el Torneo de Apertura, que de nuevo presenta un gran número de registros como sucedió en Sevilla y en Barcelona, y este miércoles confirmó que la cita murciana, acostumbrada a dar grandes alegrías al Circuito Nacional desde que se unió con Winamax, la sala online más grande que opera en nuestro país, sigue experimentando un crecimiento que no parece tener límite.
Si este miércoles Juan Velasco pasó como líder y Ramón Fernández entre los destacados, este jueves, serán el resto de los Team Pro del CNP y el líder, Iwan Molina, quienes intentarán sellar su pase a la semifinal del sábado. De camino, se resolverá el High Roller, el evento paralelo más caro de toda la semana; un Mistery Bounty con sorpresa (Ramón Fernández será la pieza a cazar) y un satélite también del cuadro principal.
La solidaridad con Venezuela llega al CNP Winamax de Murcia
La solidaridad del CNP Winamax con Venezuela contada en primera persona: "Duele mucho no estar allí para ayudar"
La tragedia que ha sacudido Venezuela también se vive con enorme preocupación en el CNP Winamax de Murcia 2026. Heitel Alvarado, director de comunicación del Circuito, y Petit, uno de los directores del torneo, ambos venezolanos, hablan del dolor de seguir la catástrofe desde la distancia para ElDesmarque, del impacto que ha tenido en familiares y amigos y de la iniciativa solidaria que el Circuito Nacional de Póker y Winamax han puesto en marcha para ayudar a los damnificados.Ir a la noticia
Arrancan los torneos
El programa completo
Por si alguno se anima a venir, aquí está el programa completo del CNP Winamax de Murcia 2026
El menú del Día
Antes de seguir... Hablemos de récords
La gran noticia de la madrugada de ayer del día llegó desde el High Roller, que volvió a demostrar el crecimiento de la parada murciana. El torneo alcanzó un nuevo récord histórico en Murcia con 139 registros, superando ampliamente los 112 jugadores que participaron el año pasado. De todos ellos, 59 jugadores consiguieron su clasificación al Día 2, que todavía mantiene abiertos dos niveles de registro.
¡Arrancamos!
Soy David Torres y, desde ya, os iré contando todo lo que suceda en este Día 1C del CNP Murcia 2026