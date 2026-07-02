La solidaridad con Venezuela llega al CNP Winamax de Murcia

David Torres 02 JUL 2026 - 15:01h.

El CNP Winamax sigue batiendo sus propios registros

El entrañable Juan Velasco, primer líder del CNP Winamax de Murcia: Al día 2 pasando por París

Compartir







MurciaLa tercera parada del CNP Winamax 2026 ya está en marcha en el Orenes Gran Casino Murcia (Odiseo). Empezó el lunes con el Torneo de Apertura, que de nuevo presenta un gran número de registros como sucedió en Sevilla y en Barcelona, y este miércoles confirmó que la cita murciana, acostumbrada a dar grandes alegrías al Circuito Nacional desde que se unió con Winamax, la sala online más grande que opera en nuestro país, sigue experimentando un crecimiento que no parece tener límite.

Si este miércoles Juan Velasco pasó como líder y Ramón Fernández entre los destacados, este jueves, serán el resto de los Team Pro del CNP y el líder, Iwan Molina, quienes intentarán sellar su pase a la semifinal del sábado. De camino, se resolverá el High Roller, el evento paralelo más caro de toda la semana; un Mistery Bounty con sorpresa (Ramón Fernández será la pieza a cazar) y un satélite también del cuadro principal.