"Sabemos cómo funcionan estas tragedias. Durante unos días ocupan todos los titulares, pero cuando desaparecen de las noticias sigue habiendo miles de personas que necesitan ayuda"
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MurciaLa tragedia que ha sacudido Venezuela también se vive con enorme preocupación en el CNP Winamax de Murcia 2026. Heitel Alvarado, director de comunicación del Circuito, y Petit, uno de los directores del torneo, ambos venezolanos, hablan del dolor de seguir la catástrofe desde la distancia para ElDesmarque, del impacto que ha tenido en familiares y amigos y de la iniciativa solidaria que el Circuito Nacional de Póker y Winamax han puesto en marcha para ayudar a los damnificados.
Heitel, imagino que estarás consternado por los últimos acontecimientos en tu país.
"Sí, es una noticia muy difícil de digerir. Ha pasado ya una semana y todavía siguen rescatando personas con vida entre los escombros. Estar lejos y no poder ayudar genera una enorme impotencia. Si estuviéramos allí, seguramente estaríamos haciendo todo lo posible por colaborar. Desde la distancia solo podemos aportar de la manera que nos permite la situación. Conocemos a personas que lo han perdido todo: familiares, amigos, gente que se ha quedado sin casa o sin seres queridos. El sufrimiento que ya vivíamos como venezolanos ahora se ha agravado muchísimo más".
Petit, ¿también tienes familiares o conocidos afectados?
"Sí, claro. Siempre hay gente cercana que ha sufrido directamente una tragedia así. Por suerte, mi familia está en la zona de Valera, donde el impacto no fue tan fuerte, pero el dolor nos alcanza igualmente. La impotencia de no poder estar allí en un momento como este pesa mucho. Al mismo tiempo, es muy bonito comprobar cómo tanta gente se está volcando para ayudar y aportar su granito de arena".
¿Habéis recibido muchas muestras de cariño y solidaridad aquí, en el CNP?
(Petit) Sí, muchísimas. Todo el mundo se ha acercado para interesarse por nosotros y lamentar lo ocurrido. Nadie quiere verse en una situación así y es difícil comprender realmente lo que estamos viviendo si no se pasa por ello. El cariño y el apoyo de jugadores, staff y de toda la familia del CNP han sido enormes.
Heitel, como director de comunicación del CNP, habéis impulsado una iniciativa solidaria para ayudar a los afectados. ¿Cómo surge?
Sabemos cómo funcionan estas tragedias. Durante unos días ocupan todos los titulares, pero cuando desaparecen de las noticias sigue habiendo miles de personas que necesitan ayuda. Hay más de 400 edificios derrumbados y miles de fallecidos. La reconstrucción será un proceso muy largo y cualquier recurso que podamos enviar será de gran utilidad para quienes más lo necesitan.
¿En qué consiste exactamente esa iniciativa?
(Heitel Alvarado) Hemos habilitado una campaña para que jugadores, personal del torneo y cualquier persona que quiera colaborar pueda hacer una aportación. Después enviaremos todo lo recaudado a los damnificados. Se puede donar desde dos euros. La cantidad es lo de menos; lo importante es entender que lo que para nosotros puede parecer poco, para alguien que ha perdido su casa, su trabajo o incluso a su familia puede significar muchísimo.
"El sufrimiento que ya vivíamos como venezolanos ahora se ha agravado muchísimo más"
En vuestro caso, además, las víctimas tienen nombres y apellidos.
(Heitel Alvarado) Exactamente. No hablamos de cifras, hablamos de amigos, familiares y conocidos que lo han perdido todo. Lo único que podemos hacer es tenderles una mano, igual que la tenderíamos si esta tragedia hubiera ocurrido en cualquier otra parte del mundo. Vivimos una mezcla de sentimientos: una enorme tristeza por lo sucedido, pero también una profunda gratitud hacia todas las personas que se están movilizando para ayudar.
(Petit) Cualquier aportación será muy importante, sobre todo pensando en el largo plazo, porque la ayuda va a seguir siendo necesaria durante mucho tiempo. Ojalá consigamos recaudar mucho. Es una forma de sentir que, aunque estemos lejos, podemos hacer algo útil por toda esa gente que ahora mismo lo necesita.