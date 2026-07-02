David Torres 02 JUL 2026 - 02:11h.

Ramón Fernández, el mejor Team Pro

Así te hemos contado el el día 1A y el día 1B del CNP Winamax Murcia 2026

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MurciaEl entrañable Juan Velasco (461.000 fichas) es el primer líder en esta tercera parada del CNP Winamax 2026 cuyo main event comenzó este miércoles en el Orenes Gran Casino Murcia (Odiseo) batiendo los datos de registros de la temporada pasada y manteniendo el ritmo marcado como sucedió en Sevilla y en Barcelona. La unión entre Circuito Nacional de Póker con Winamax, la sala online más grande que opera en nuestro país, sigue demostrando que el crecimiento exponencial del deporte de los 52 naipes no tiene parangón. Ramón Fernández, con 223.000 fichas es el Team Pro mejor clasificado.

Velasco encabeza el listado de 58 jugadores clasificados (51 del Día 1A y 7 del Día 1B) que ya están clasificados para el sábado. En total han sido 58 registros mas que el año pasado.

Juan Velasco, llega con fuerza, irá a París antes de volver

El catalán es uno de los jugadores más peculiar del circuito. Cuando llega, todo el mundo sabe que está. Siempre con una sonrisa, bajo la atenta mirada de su madre, a la que lleva a todas las paradas del circuito desde que se quedó viudad, Juan Velasco ha llegado a Murcia dispuesto a escalar puestos en la clasificación y, de paso, hacerse con un puesto en el Team Pro del CNP Winamax para la temporada que viene. En Murcia estrena corte de pelo, un tinte rubio que permite destacarlo aún más y quiere volver a una mesa final de nuevo, como logró en Barcelona el año pasado cuando acabó tercero. Tras acabar entre los 30 primeros en Sevilla y Murcia el año pasado y 6º en las World Series of Poker en Rozvadov, quiere dar el salto a la élite.

Eso sí, antes de llegar al Día 2, este jugador, se va a ir a París por trabajo y por carretera, ya que se dedica al mundo del transporte comercial terrestre. Parece una locura, pero para él es habitual. "He estado muy ocupado últimamente. De hecho, mañana voy a París en coche por el trabajo y espero volver el viernes o el sábado para el Día 2. Me conformo con 4 o 5 horas de sueño por noche, eso ayuda.", asegura feliz

Los Team Pro del CNP Winamax y los rostros conocidos al High Roller

En Murcia, los Team Pro del CNP Winamax han apostado, de momento, por el High Roller. Es el caso de Miguel Abeijón y Agustín Trozzi. Mientras que Ramón Fernández ha optado por hacer doblete. En las mesas de Murcia está también el actual líder del CNP Winamax, Iwan Molina.

Ramón Fernández, otro de los clásicos y carismáticos del torneo, sigue destancando por su regularidad y competitividad en el circuito de póker en vivo, logrando numerosos premios y consolidándose entre los jugadores más destacados de España. Entre sus mayores éxitos figuran una mesa final en las World Series of Poker y la victoria en el Main Event del Circuito Nacional de Poker Winamax de Sevilla este año. Además de su carrera como jugador, compagina el póker con su actividad profesional en el sector agrícola e inmobiliario. El andaluz ha jugado el Main Event, se ha clasificado para el sábado, y ahora va a por el High Roller.