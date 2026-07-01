Murcia, qué hermosa eres

David Torres 01 JUL 2026 - 14:01h.

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ValenciaLa tercera parada del CNP Winamax 2026 ya está en marcha en el Orenes Gran Casino Murcia (Odiseo). Empezó el lunes con el Torneo de Apertura, que de nuevo presenta un gran número de registros como sucedió en Sevilla y en Barcelona, por lo que se espera un lleno en una cita acostumbrada a dar grandes alegrías al Circuito Nacional, que, desde que se unió con Winamax, la sala online más grande que opera en nuestro país, ha experimentado un crecimiento exponencial.

A la espera de que se resuelva el Apertura, hoy a las 16 horas comienza el evento principal que te iremos contando en ElDesmarque. La jornada de hoy trae además dos grandes protagonistas al calendario: el High Roller y el Main Event CNP Winamax Murcia. Se busca batir el récord de participación del año pasado, que ya fue un hito histórico en el CNP.

Sigue en directo el Día 1A del CNP Winamax Murcia 2026