David Torres 02 JUL 2026 - 11:11h.

Es el complejo de ocio más lujoso dónde se juega el Campeonato Nacional de Póker Winamax

La historia del conejo Lucky, mascota del Odiseo dónde se disputa el CNP Winamax de Murcia

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MurciaEl CNP Winamax de Murcia repite, como no podría ser de otra forma, escenario. En concreto, el complejo ODISEO (también conocido como Orenes Gran Casino Murcia), es la sede de este torneo que, al margen de batir récords de asistencia, cada año mejora sus prestaciones para sus jugadores. En la cita de Murcia, la tercera del campeonato, lo que sucede en las mesas es casi tan llamativo, como todo lo que ocurre alrededor. Tanto es así que merece un reportaje al margen para aquellos amantes del póker o no. Es, sin duda, uno de los mejores escenarios para jugar y disfrutar del torneo presencial más importante de España.

Si buscan en Internet les dirá que es un espectacular complejo de ocio, gastronomía y juego de 15.000 metros cuadrados situado en la Avenida Don Juan de Borbón, 224, en Churra (Murcia). Impulsado por el Grupo Orenes tras una inversión de 30 millones de euros, se ha convertido en un referente nacional que combina un casino de primer nivel con restaurantes de alta cocina, terrazas, discoteca y espectáculos en directo. Viéndolo, es mucho más.

¿Por qué es especial el Odiseo?

El CNP Winamax, 2026, a aterriza en en el casino Odiseo de la cadena Orenes de Murcia. A priori la información no tendría que ser más relevante si no se tiene en cuenta que este recinto pasa por ser uno de los mejores complejos para jugar al deporte de los 52 naipes en toda España. El titular es sencillo, tiene mascota propia: Lucky, un conejo que tiene hasta una historia propia. pero también tiene luces propias patentadas (dicen que por cerca de un millón de euros que representan un color especial, que ningún jugador puede ver en otro casino que no sea de la Cadena Orenes), pero hay mucho más.

La mayor piscina volada de Europa, la mayor pantalla circular...

Odisea combina en un único espacio un casino, restaurantes, bares, terrazas, sala de espectáculos y una espectacular piscina volada, considerada la mayor de Europa. Diseñado por Manuel Clavel, el complejo es ya un referente nacional e internacional del entretenimiento.

La gastronomía ocupa un lugar central en la propuesta de Odiseo, bajo la dirección del chef Nazario Cano, quien diseñó una oferta culinaria que abarca desde un restaurante nikkei y un sport bar hasta un exclusivo restaurante gastronómico con menús degustación. Como detalle: tienen hasta un aceite propio, con su nombre. Se entiende porque el objetivo del complejo es ofrecer una experiencia integral que combine alta cocina, ocio, arquitectura y espectáculos en un entorno único, con la ambición de situar a Murcia en el mapa de los grandes destinos de ocio para adultos.

No contento con ello , el casino o el complejo porque no se le puede llamar así se aprecia de ser un recinto de ocio de los más preciados y más señalados en Murcia, un sitio cool in que llamarían los modernos con discoteca, sin duda una de las más frecuentadas de la capital del sudeste español.

Su director se llama Pablo López y es tan joven como emprendedor, de hecho lleva varios años convirtiendo el Odiseo en un referente turístico para todos los visitantes de Murcia y en la mejor sede posible para el CNP Winamax.