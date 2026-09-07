El CNP Winamax 2026 llega a Alicante con la lucha por el liderato al rojo vivo
Murcia, la etapa del CNP Winamax que siempre responde y que consolida el auge del póker nacional
Miguel Abeijón lidera la clasificación antes de la penúltima etapa del circuito | Iwan Molina y Ramón Fernández completan el podio
El CNP Winamax 2026 afronta en Alicante una de las citas decisivas de la temporada. El mejor circuito nacional del país, reforzado tras su alianza con Winamax, llega a su penúltima etapa antes de la Gran Final de Madrid, con la clasificación general cada vez más apretada en sus primeras posiciones y todavía muchos puntos en juego. La cita alicantina se presenta como una oportunidad clave para que los jugadores de cabeza consoliden su posición o den un vuelco a la general antes de la gran batalla definitiva en Madrid.
Miguel Abeijón Verán llega a Alicante como líder de la clasificación general con 502,69 puntos. El jugador afronta esta penúltima parada con una ventaja de 25,56 puntos sobre Iwan Molina Morren, segundo clasificado con 477,13 puntos. La tercera posición es para Ramón Fernández Muñoz, que acumula 431,59 puntos y mantiene también intactas sus opciones de escalar posiciones.
Por detrás, Bruno Alexandre David Simoes, cuarto con 372,45 puntos, y Guillermo Nuez Escribano, quinto con 349,57, completan las primeras posiciones de una clasificación en la que cada resultado puede tener consecuencias importantes de cara a la Gran Final.
Miguel Abeijón Verán lidera la clasificación antes de la penúltima etapa del circuito | Iwan Molina y Ramón Fernández completan el podio momentáneo
Tras el éxito del CNP Winamax de Murcia, Alicante será, por tanto, la última gran oportunidad para sumar puntos antes de que el circuito ponga rumbo a Madrid. La pelea por el liderato llega abierta y con varios jugadores todavía en disposición de alcanzar la primera posición.
La clasificación general se establece a partir de los resultados obtenidos por los jugadores en los diferentes torneos puntuables del circuito. Los puntos que recibe cada participante dependen de su resultado y de los parámetros establecidos por el sistema de puntuación del CNP Winamax, basado en la calculadora del Global Poker Index (GPI). De esta forma, cada torneo se convierte en una oportunidad para sumar y mejorar posiciones en la clasificación general.
Así va la clasificación CNP Winamax antes de Alicante
1. MIGUEL ABEIJON VERAN — 502,69 puntos
2. IWAN MOLINA MORREN — 477,13 puntos
3. RAMON FERNANDEZ MUÑOZ — 431,59 puntos
4. BRUNO ALEXANDRE DAVID SIMOES — 372,45 puntos
5. GUILLERMO NUEZ ESCRIBANO — 349,57 puntos
6. MANUEL LEAL BORGES — 326,33 puntos
7. SAMUEL AZNAR DURA — 326,33 puntos
8. MARIUS OPREA — 308,79 puntos
9. LUIS CORTES HEREDIA — 301,85 puntos
10. FRANCISCO RAMOS NAVARRO — 301,38 puntos
11. ALVARO DOSIO RAÑA — 277,03 puntos
12. OLEKSANDR KOBZAR — 251,55 puntos
13. FRANCISCO LOPEZ MORENO — 248,72 puntos
14. AGUSTIN TENA TENA — 241,75 puntos
15. MANUEL ANTONIO DELGADO CORDERO — 237,82 puntos
16. ANGEL BLANCO PURAS — 236,90 puntos
17. PAULO JORGE DOS SANTOS CASTELO — 231,55 puntos
18. ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ — 230,09 puntos
19. JUAN REVUELTA MARCHENA — 228,54 puntos
20. VASILENKO ALEKSANDR — 225,38 puntos
21. JUAN MACEIRAS LAPIDO — 221,68 puntos
22. CARLOS ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ — 215,78 puntos
23. DAVID ALGARRA VIDAÑA — 214,02 puntos
24. ALAIN EMILE BERNARD ROY — 213,81 puntos
25. ALBERTO DELGADO MIGUEL — 207,59 puntos
26. DANIEL ESCRIBANO MARTINEZ — 199,29 puntos
27. NUNO FILIPE DA SILVA ANDRADE — 198,29 puntos
28. MICHAL HAVAVKA — 196,06 puntos
29. JAVIER NIETO CORTIJO — 188,15 puntos
30. GABRIEL CORRAL CARRILLO — 188,05 puntos
31. PEDRO JUAN PEREZ RODRIGUEZ — 182,49 puntos
32. DAVID GOMEZ GONZALEZ — 181,94 puntos
33. JOSE NARANJO GOMEZ — 181,94 puntos
34. MARICARMEN JANETZY DELGADILLO VEGA — 174,94 puntos
35. MANUEL SALVADOR CAZADOR — 174,85 puntos
36. MARCOS FERNANDEZ DIAZ DE ESPADA — 169,33 puntos
37. JULEN PALACIOS GARCIA — 168,24 puntos
38. SAMUEL SANCHEZ MARTINEZ — 166,40 puntos
39. DAVID ALAIN MIKADO DUOEK — 165,57 puntos
40. HILARIO GARCIA PINTADO — 165,42 puntos
41. JOSE RAMON CARA MORENO — 165,42 puntos
42. LADISLAO DALFO BATLLE — 165,42 puntos
43. ANTONIO GUIMARAENS GARCIA — 164,22 puntos
44. MIGUEL RIPOLL SALA — 163,17 puntos
45. GUSTAU FLAQUER VILA — 160,06 puntos
46. VITALY MOISEEV — 156,89 puntos
47. DIEGO JAVIER IGLESIAS FREIRE — 156,66 puntos
48. ALVARO RENTERO CABRERO — 156,55 puntos
49. JOSE LUIS SANCHEZ LOPEZ — 154,67 puntos
50. JUAN GOMEZ HERNANDEZ — 152,22 puntos