David Torres Valencia, 07 SEP 2026 - 11:11h.

Murcia, la etapa del CNP Winamax que siempre responde y que consolida el auge del póker nacional

Miguel Abeijón lidera la clasificación antes de la penúltima etapa del circuito | Iwan Molina y Ramón Fernández completan el podio

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El CNP Winamax 2026 afronta en Alicante una de las citas decisivas de la temporada. El mejor circuito nacional del país, reforzado tras su alianza con Winamax, llega a su penúltima etapa antes de la Gran Final de Madrid, con la clasificación general cada vez más apretada en sus primeras posiciones y todavía muchos puntos en juego. La cita alicantina se presenta como una oportunidad clave para que los jugadores de cabeza consoliden su posición o den un vuelco a la general antes de la gran batalla definitiva en Madrid.

Miguel Abeijón Verán llega a Alicante como líder de la clasificación general con 502,69 puntos. El jugador afronta esta penúltima parada con una ventaja de 25,56 puntos sobre Iwan Molina Morren, segundo clasificado con 477,13 puntos. La tercera posición es para Ramón Fernández Muñoz, que acumula 431,59 puntos y mantiene también intactas sus opciones de escalar posiciones.

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Por detrás, Bruno Alexandre David Simoes, cuarto con 372,45 puntos, y Guillermo Nuez Escribano, quinto con 349,57, completan las primeras posiciones de una clasificación en la que cada resultado puede tener consecuencias importantes de cara a la Gran Final.

Miguel Abeijón Verán lidera la clasificación antes de la penúltima etapa del circuito | Iwan Molina y Ramón Fernández completan el podio momentáneo

Tras el éxito del CNP Winamax de Murcia, Alicante será, por tanto, la última gran oportunidad para sumar puntos antes de que el circuito ponga rumbo a Madrid. La pelea por el liderato llega abierta y con varios jugadores todavía en disposición de alcanzar la primera posición.

La clasificación general se establece a partir de los resultados obtenidos por los jugadores en los diferentes torneos puntuables del circuito. Los puntos que recibe cada participante dependen de su resultado y de los parámetros establecidos por el sistema de puntuación del CNP Winamax, basado en la calculadora del Global Poker Index (GPI). De esta forma, cada torneo se convierte en una oportunidad para sumar y mejorar posiciones en la clasificación general.

Así va la clasificación CNP Winamax antes de Alicante

1. MIGUEL ABEIJON VERAN — 502,69 puntos

2. IWAN MOLINA MORREN — 477,13 puntos

3. RAMON FERNANDEZ MUÑOZ — 431,59 puntos

4. BRUNO ALEXANDRE DAVID SIMOES — 372,45 puntos

5. GUILLERMO NUEZ ESCRIBANO — 349,57 puntos

6. MANUEL LEAL BORGES — 326,33 puntos

7. SAMUEL AZNAR DURA — 326,33 puntos

8. MARIUS OPREA — 308,79 puntos

9. LUIS CORTES HEREDIA — 301,85 puntos

10. FRANCISCO RAMOS NAVARRO — 301,38 puntos

11. ALVARO DOSIO RAÑA — 277,03 puntos

12. OLEKSANDR KOBZAR — 251,55 puntos

13. FRANCISCO LOPEZ MORENO — 248,72 puntos

14. AGUSTIN TENA TENA — 241,75 puntos

15. MANUEL ANTONIO DELGADO CORDERO — 237,82 puntos

16. ANGEL BLANCO PURAS — 236,90 puntos

17. PAULO JORGE DOS SANTOS CASTELO — 231,55 puntos

18. ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ — 230,09 puntos

19. JUAN REVUELTA MARCHENA — 228,54 puntos

20. VASILENKO ALEKSANDR — 225,38 puntos

21. JUAN MACEIRAS LAPIDO — 221,68 puntos

22. CARLOS ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ — 215,78 puntos

23. DAVID ALGARRA VIDAÑA — 214,02 puntos

24. ALAIN EMILE BERNARD ROY — 213,81 puntos

25. ALBERTO DELGADO MIGUEL — 207,59 puntos

26. DANIEL ESCRIBANO MARTINEZ — 199,29 puntos

27. NUNO FILIPE DA SILVA ANDRADE — 198,29 puntos

28. MICHAL HAVAVKA — 196,06 puntos

29. JAVIER NIETO CORTIJO — 188,15 puntos

30. GABRIEL CORRAL CARRILLO — 188,05 puntos

31. PEDRO JUAN PEREZ RODRIGUEZ — 182,49 puntos

32. DAVID GOMEZ GONZALEZ — 181,94 puntos

33. JOSE NARANJO GOMEZ — 181,94 puntos

34. MARICARMEN JANETZY DELGADILLO VEGA — 174,94 puntos

35. MANUEL SALVADOR CAZADOR — 174,85 puntos

36. MARCOS FERNANDEZ DIAZ DE ESPADA — 169,33 puntos

37. JULEN PALACIOS GARCIA — 168,24 puntos

38. SAMUEL SANCHEZ MARTINEZ — 166,40 puntos

39. DAVID ALAIN MIKADO DUOEK — 165,57 puntos

40. HILARIO GARCIA PINTADO — 165,42 puntos

41. JOSE RAMON CARA MORENO — 165,42 puntos

42. LADISLAO DALFO BATLLE — 165,42 puntos

43. ANTONIO GUIMARAENS GARCIA — 164,22 puntos

44. MIGUEL RIPOLL SALA — 163,17 puntos

45. GUSTAU FLAQUER VILA — 160,06 puntos

46. VITALY MOISEEV — 156,89 puntos

47. DIEGO JAVIER IGLESIAS FREIRE — 156,66 puntos

48. ALVARO RENTERO CABRERO — 156,55 puntos

49. JOSE LUIS SANCHEZ LOPEZ — 154,67 puntos

50. JUAN GOMEZ HERNANDEZ — 152,22 puntos