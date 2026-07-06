Murcia, la etapa del CNP Winamax que siempre responde y que consolida el auge del póker nacional

Bate récords de participación con 776 entradas en el Evento Principal

La etapa murciana vive un espectacular crecimiento, un 15% más de participación que el año pasado

Ladislao Dalfo se lleva un CNP Winamax de Murcia de récord y los 43.971 euros de premio

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MurciaEl Circuito Nacional de Póker (CNP) Winamax ha cerrado su paso por Murcia superando todas las expectativas. Las vanguardistas instalaciones de ODISEO volvieron a ser el epicentro del deporte mental del país tras congregar a 2.208 jugadores durante toda la semana. Una cita ya imprescindible en el calendario nacional que, además de consolidar la unión entre el mejor circuito presencial y la mayor sala online de las que operan el país, ha demostrado que los favoritos no lo son tanto y que el nivel general ha subido mucho. El dato, además de batir récords, impulsada por un evento Principal que ha disparado su participación un 15% respecto a la edición anterior, es que la mesa final ha contado con 5 de los 9 jugadores de origen murciano.

Murcia, capital del deporte mental

Las cifras de esta edición avalan el crecimiento imparable del torneo en tierras murcianas. El codiciado Evento Principal registró un total de 776 entradas, superando con creces las 674 del año pasado, un crecimiento de más de un 15% para una etapa que ya se ha vueltoimprescindible en la disciplina.El éxito no se limitó a la cita reina: a lo largo de toda la semana de competición, los diferentes torneos programados sumaron la espectacular cifra de 2.208 participaciones totales.

El torneo culminó con el triunfo de Ladislao Dalfo, que se llevó el trébolde campeón y un premio de 43.791 €, tras un intenso duelo final frente a José Ramón Cara, segundo clasificado con 27.372 €. Además, la final del Evento Principal ha contado con hasta 5 jugadores provenientes de Murcia, frente a los 9 integrantes de la mesa final. Daniel Escribano ha sido el jugador local que más lejos ha llegado con una 3ª posición y un premio de 39.163 €.

En cambio, si los locales han mandado, lo cierto es que no ha sido una semana muy afortunada para los primeros de la general o los Team Pro del CNP. Así, los Ramón Fernández, Miguel Abeijón, Guillem Nuez, Juan Velasco, Luigi Cortés Bruno Simoes o Paulo Castelo, así como todos los Team Pro del CNP Winamax no han podido avanzar en el main, aunque hayan tenido sus momentos de gloria en los torneos paralelos

Póker y más

Más allá de la adrenalina y la máxima concentración exigida en los tapetes de póker, el festival ha destacado por la experiencia integral de ocio premium ofrecida a los asistentes, como siempre que anda Winamax por mdio. Las terrazas y el exclusivo rooftop de ODISEO se convirtieron en el punto de encuentro perfecto para disfrutar de las noches de verano murcianas.

Uno de los grandes momentos fue la retransmisión del partido de dieciseisavos de final del Mundial de fútbol entre España y Austria. Una noche vibrante donde los jugadores y el público local se unieron para empujar a 'La Roja' en la victoria hacia octavos

Los datos y los premios

Resultados - Main Event 500 €

776 entradas (reentradas incluidas) - Prizepool 342.498 €*

*La cantidadde lo pagos corresponden a los resultados después del pacto

# 1 Ladislao Dalfo, Girona - 43.791 €

# 2 José Ramón Cara,Granada - 27.372€

# 3 Daniel Escribano, Murcia - 39.163 €

# 4 Hilario García, Murcia - 32.922 €

# 5 José Luis Sánchez,Alicante- 14.500 €

# 6 Juan Revuelta, Sevilla - 11.000 €

# 7 Cristian Ruiz, Murcia - 8.500 €

# 8 Samuel Sánchez, Murcia - 6.300 €

# 9 Raúl Valverde, Murcia - 5.000 €