Ladislao Dalfo: "Mis cuatro hijos me estaban siguiendo por el streaming, llevo un chupete de ellos"

David Torres 06 JUL 2026 - 04:39h.

Ladislao Dalfo se lleva un CNP Winamax de Murcia de récord y los 43.971 euros de premio

"El premio servirá para seguir invirtiendo en el póker y dar algún capricho a la familia"

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MurciaDespués de imponerse en el Main Event del CNP Winamax Murcia y embolsarse más de 43.000 euros, Ladislao Dalfo atendió a ElDesmarque para repasar su trayectoria en el circuito, explicar por qué decidió regresar al Campeonato de España de Póker tras años centrado en otros festivales y desvelar qué hará con el premio. El jugador gerundense también habló de su familia, de sus próximos objetivos y de las sensaciones que le ha dejado un torneo que asegura haber superado sus expectativas.

¿Quién es Ladislao Dalfo?

Soy de Girona y llevo muchos años jugando al póker. Profesional al cien por cien no soy, pero disputo bastantes torneos y, por suerte, las cosas suelen ir bastante bien.

¿A qué te dedicas fuera del póker?

Tengo un negocio relacionado con pisos de alquiler (inmobiliaria).

¿Era tu primer CNP?

No. Hacía muchos años que no jugaba uno. Cuando empecé a competir más en póker sí que venía porque conozco a Jaime (CEO del Circuito Nacional de Póker), vivimos de la misma ciudad (Rosas), pero luego me centré en otros circuitos. Este verano no había demasiados torneos que me interesaran, nunca había estado en Murcia y decidí venir. Ha salido perfecto.

¿Sigues centrado en el póker presencial?

Sí, sin duda. Es el formato que más me gusta.

¿Qué valoración haces del CNP Winamax después de haberte reencontrado con él tantos años después?

Muy positiva. El torneo ha estado muy bien, la organización también, ha habido muchísima participación... La verdad es que todo ha sido fenomenal.

Te llevas más de 43.000 euros. ¿Qué destino tendrá el premio?

La mayor parte volverá al póker para seguir jugando torneos. Y luego seguro que cae algún capricho para los niños y para mi mujer, a quienes les mando un beso y un abrazo.

¿Cuántos hijos tienes?

Cuatro. Ya son mayores; el pequeño tiene 16 años.

¿Te siguen cuando compites?

Sí, estaban viendo toda la mesa final por el streaming. Les agradezco mucho que estuvieran ahí y quiero decirles que los quiero mucho.

"He venido solo a Murcia y ha sonado la flauta"

Has venido solo a Murcia entonces...

Sí, mi mujer no podía venir por trabajo, así que me animé a hacer el viaje solo. Al final ha merecido muchísimo la pena. Ha sonado la flauta

¿Tienes algún talismán en los torneos?

Llevo un chupete de uno de mis hijos y una zapatilla. Son pequeños recuerdos que me dan fuerza.

¿Cuál será tu siguiente objetivo?

Ahora toca preparar el EPT de Barcelona en agosto. Además, gracias a esta victoria también estaré en la gran final del CNP en Madrid, así que allí nos veremos.

¿Algún mensaje para Jaime Sánchez?

Ninguno especial. Nos llevamos muy bien, es un buen tío y todo fenomenal (ríe)