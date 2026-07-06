Ladislao Dalfo se lleva un CNP Winamax de Murcia de récord y los 43.971 euros de premio

David Torres 06 JUL 2026 - 03:43h.

Etapa de récord por registros

Quién es quién en la mesa final del CNP Winamax Murcia 2026

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MurciaLadislao Dalfo se lleva un CNP Winamax de Murcia de récord y 43.971 euros de premio (tras pactar) tras superar en el mano a mano final al policía granadino José Ramón Cara. Ladislao Dalfo es un verdadero profesional del póker. Tiene 43 años, y lleva recorriendo el circuito europeo desde hace tiempo. "Yo juego EPTs, torneos mucho más caros. El CNP no lo suelo jugar, aunque soy de Rosas, Girona, del pueblo de Jaime (CEO del CNP). Lo que pasó es que no encontraba ningún festival que me convenciera antes del EPT Barcelona, y bueno, tenía la experiencia de la final del CNP Madrid, que me gustó, aunque pienso que podrían ponerlo un poquito más caro. El caso es que he encontrado lo que buscaba". El mejor resultado en vivo de Ladislao hasta la fecha quedaba muy lejos del alcance de este CNP, pues llegó a ser 4º en un High Roller del EPT, con un premio de 125.000 € y ahora se consagra

Una jornada histórica que empezó con la última eliminada

Fue una jornada histórica. Con 2.208 Murcia superaba ampliamente los 2072 jugadores del año pasado confirmando que la unión del mayor circuito presencial de España, el CNP, con Winamax, la mayor sala online de las que operan en nuestro país es un éxito rotundo y que va creciendo cada año.

Poco después de la hora de la comida, el CNP Winamax de Murcia se quedaba sin mujeres y bajaba de 30 jugadores. Curiosa la situación que vivió la podóloga, ex del Racing de Santander. Hoy empezábamos a las 13h con el Día 3, pero no fue hasta después del break cuando llegó a jugar y confirmar su pronta eliminación.

Cae el último Team Pro

Poco después, a las 17 horas se quedaba el CNP sin miembros del Team Pro. Javier Molina, mesa final, se cargaba a Álvaro Rentero, que acabó 20º clasificado. La eliminación del andaluz confirma que el nivel del field ha subido. No ha sido una semana muy afortunada para los primeros de la general. Los Ramón Fernández, Miguel Abeijón, Guillem Nuez, Juan Velasco, Luigi Cortés Bruno Simoes o Paulo Castelo, así como todos los Team Pro del CNP Winamax no han podido avanzar en el main, aunque hayan tenido sus momentos de gloria en los torneos paralelos.

A las 21.43 teníamos mesa final con la eliminación de Javier Molina. Los nueve afortunados eran los siguientes: Jose Luis Sanchez Lopez; Hilario Garcia Pintado; Daniel Escribano Martinez; Raul Valverde Sanchez; Ladislao Dalfo Batlle; Juan Revuelta Marchena; Cristian Ruiz Monino; Samuel Sanchez Martinez y Jose Ramon Cara Moreno.

Daniel Escribano hace una escabechina en la mesa final pero se queda a las puertas

Raúl Valverde fue el primero en caer; le seguiría Samuel Sánchez, al que su farol le costó caro; pasada la meda noche, en séptimo lugar se despediría Cristian Ruiz Monino y en sexto Juan Revuelta. Daniel Navarro se estaba convirtiendo en el verdugo implacable de la mesa final y se cargó a José Luis Sánchez forzando un pacto a cuatro. (39.163 euros para Daniel; 32.922 para Hilario; 29.466 para Ladislao, José Ramón Cara 27.372 y dejaron por fuera 14.325 euros para el campeón para un total de 128.923 ) Hilario García, ya pasadas las dos de la mañana, era la siguiente víctima.

El heads up comenzó a las 3 de la mañana

El murciano Daniel Escribano iba destacado pero dos malas decisiones le dejaron el tercer lugar. Quedan para el heads up José Ramón Cara y Ladislado Dalfo y apenas duró veinte minutos. En la mano final hubo All-in preflop (antes de que se mostraran las cartas) en el que Ladislao llevaba Rey-6 y José Ramón Cara As-Dana. Salió 3, Rey y 2; el turn fue un Rey, que completaba el trío y ponía punto y final