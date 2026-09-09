David Torres 09 SEP 2026 - 11:11h.

Ya ha obtenido el mejor arranque de la temporada 2026 con 278 entradas en el torneo de apertura

El CNP Winamax 2026 llega a Alicante con la lucha por el liderato al rojo vivo

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AlicanteEl CNP Winamax Alicante 2026 ya está aquí y llega con novedades. Cambia su programa ante la avalancha de jugadores que se espera, prueba evidente de que la unión entre el mejor torneo nacional presencial y Winamax sigue siendo un éxito rotundo. La penúltima etapa del circuito incorpora un segundo Día 2 en el Main Event para adaptarse al límite de 36 mesas del Casino Mediterráneo. La previsiones se han desbordado tras el éxito de 2025 , toca adaptarse y los jugadores lo han hecho.

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Récord en el Apertura

Y es que, el CNP Winamax Alicante ya tiene el mejor arranque de la temporada 2026. El torneo de apertura ha alcanzado las 626 entradas, una cifra que confirma el tirón del circuito y convierte esta cita alicantina en la que mejor comienzo ha registrado hasta la fecha este año. Un dato que refuerza el crecimiento de la alianza entre el CNP y Winamax y que anticipa un festival con grandes cifras de participación durante los próximos días.

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Las novedades

Dicho esto, el CNP Winamax 2026 cuyo Main Event llega hoy, aterriza en Alicante con novedades. La penúltima etapa del circuito, que se celebrará del 7 al 13 de septiembre en el Casino Mediterráneo, ha obligado a la organización a modificar parte de su programa para hacer frente al elevado número de jugadores previsto. El objetivo es claro: mantener toda la oferta de torneos y, al mismo tiempo, garantizar que la competición pueda desarrollarse con normalidad.

La principal modificación afecta al Main Event, que tendrá dos jornadas diferentes de Día 2. La organización ha establecido un Día 2A y un Día 2B para repartir a los jugadores clasificados y evitar que la limitación de espacio del casino condicione el desarrollo del torneo.

El Casino Mediterráneo contará durante esta etapa con un máximo de 36 mesas simultáneas. Una capacidad que obliga a ajustar el calendario, pero que no supondrá recortar la programación prevista. La fórmula elegida permitirá aprovechar al máximo las instalaciones y escalonar la participación durante las jornadas decisivas.

El cambio llega en un momento de crecimiento del CNP Winamax. La anterior etapa, disputada en Murcia, volvió a dejar cifras importantes, con 776 entradas en el Main Event, un 15 % más que en la edición anterior. El circuito afronta ahora Alicante con la expectativa de volver a llenar las mesas.

El calendario del torneo

El Main Event mantiene sus cinco vuelos iniciales. El Día 1A se disputará el miércoles 9 de septiembre a las 16:00 horas y ese mismo día llegará, a las 20:00, el Día 1B Low Cost.

El jueves 10, también a las 16:00 horas, será el turno del Día 1C, mientras que el viernes 11 se celebrará el Día 1D. El último vuelo será el Día 1E, el sábado 12 a las 11:00 horas.

A partir de ahí llegará la novedad. El Día 2A, previsto para el sábado 12 a las 12:00 horas, estará reservado exclusivamente para los jugadores clasificados en el Día 1D.

El resto de clasificados se incorporarán al Día 2B, que arrancará ese mismo sábado a las 17:00 horas y reunirá a los supervivientes de los vuelos 1A, 1B Low Cost, 1C y 1E.

Una distribución pensada para evitar una concentración excesiva de jugadores y mantener el ritmo de competición durante una de las jornadas más exigentes de la etapa.

El Día 3 también podría cambiar

La organización mantiene además abierta la posibilidad de modificar el horario del Día 3. Inicialmente está previsto que comience el domingo 13 de septiembre a las 13:00 horas, aunque podría adelantarse hasta las 11:00 horas.

La decisión dependerá del número definitivo de participantes y de jugadores clasificados. La previsión es comenzar esa jornada con un máximo de cuatro mesas, de modo que el torneo pueda afrontar su fase final con margen suficiente.

Alicante, última oportunidad antes de la finalísima Madrid

Más allá de las novedades organizativas, Alicante llega con un aliciente añadido: será la penúltima oportunidad para sumar puntos antes de la Gran Final de Madrid.

La clasificación está encabezada por Miguel Abeijón Verán, con 502,69 puntos, seguido de Iwan Molina Morren (477,13) y Ramón Fernández Muñoz (431,59). Bruno Alexandre David Simoes, con 372,45 puntos, y Guillermo Nuez Escribano, con 349,57, completan el 'top 5'.

El CNP Winamax prepara así una semana decisiva en Alicante. Más jugadores, las mismas mesas y un programa adaptado para que nadie se quede fuera.