David Torres Alicante, 09 SEP 2026 - 19:10h.

Cristian Ruiz, primer eliminado del CNP Winamax Alicante: "En Murcia quedé séptimo y aquí he sido el primero en irme"

En directo, los Días 1A y 1B del CNP Winamax Alicante 2026

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Cristian Ruiz sabe mejor que nadie que en el póker se puede pasar del éxito al golpe más duro en apenas unas semanas. El jugador murciano fue séptimo en el Main Event del CNP Winamax Murcia, un resultado que le permitió conseguir precisamente la entrada para disputar Alicante. Ahora, en el Casino Mediterráneo, la historia ha sido muy diferente: Cristian ha sido el primer eliminado del Main Event del CNP Winamax Alicante 2026.

La suya es la otra cara del póker. La que no aparece en las mesas finales, la de quien ve cómo todo termina cuando el torneo apenas ha comenzado. Y, sin embargo, Cristian lo afronta con naturalidad. Jugador principalmente online y profesional del póker, entiende que la varianza forma parte del juego y que una mala mano puede cambiarlo todo en el corto plazo. "La suerte a corto plazo puede hacer cualquier cosa, pero a largo plazo se mitiga", confiesa a ElDesmarque. Ha durado jugando una hora escasa.

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La cara B del Póker

Su eliminación llegó después de una mano en la que se encontró con una pareja de seises y terminó cayendo ante una escalera. Una situación que resume perfectamente esa cara B del póker: puedes hacer las cosas bien, tomar una decisión que volverías a tomar y, aun así, acabar siendo el primero en levantarte de la mesa.

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En una parada que llega como penúltimo gran escalón antes de la Gran Final de Madrid y en plena expansión del CNP Winamax, con 2.000 clasificados online ya alcanzados, Cristian pone voz a quienes también forman parte del espectáculo aunque su torneo dure mucho menos de lo esperado, en un circuito que sigue creciendo antes de su gran cita en Alicante.

¿Cómo te llamas?

Cristian.

Cristian, eres la cara B del póker, ¿no? El primer eliminado del Main Event de Alicante.

Bueno, al final esto es un poco así. Cuando hay situaciones tienes que ser el primero o el último. Tienes que jugar las cartas como te vienen y ya está.

¿Qué tiene que pasar para ser uno de los primeros eliminados? ¿Una mala, dos, tres?

Tener muy mala suerte, en principio.

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¿En tu caso cómo ha sido? ¿Dos o tres manos malas?

No, una mala al final. La última. No sabría decirte. Mala suerte, directamente.

Pero habitualmente se dice que el póker es un deporte mental y que la suerte tiene que ver poco.

Tiene que ver poco o mucho a largo plazo. En el corto plazo puede pasar cualquier cosa, eso es cierto, pero a largo plazo la suerte se mitiga bastante.

¿Eres jugador habitual?

Sí, sí. Más bien online.

¿Y en vivo has jugado algún CNP?

Sí. Jugué el de Murcia y quedé séptimo, de hecho.

Una cosa por otra. Eres la prueba evidente de que el póker tiene de tod. ¿Cómo te clasificaste para Alicante? ¿Por un satélite?

No. Este torneo me regaló la entrada por haber quedado en mesa final allí en Murcia.

¿Has jugado algún torneo paralelo?

Ayer jugué el de Apertura. No sé si meteré otro reenganche, puede ser que sí. He estado al principio del día y está bien.

¿Y qué le dirías a la gente a la que le pasa algo como a ti, que cae a las primeras de cambio?

Nada. Tienen que saber lo que es el juego del póker. Es así. Lo mismo ahora me reengancho y nos vemos de aquí al último día. Esto es un poco relativo.

¿Estás contento de cómo has jugado?

Sí, estoy contento, la verdad. Lo volvería a hacer igual. Estoy bien.

¿Cómo ha sido la mano que te ha eliminado?

Un jugador abre en primera posición con 6-6. Yo voy con A-K de picas, hay un jugador por detrás, resubo y paga solo el primer jugador. El otro se tira. Sale un flop de cartas medias. Check, check. Sale una carta que completa escalera con el 6, apuesta y yo pago con el A-K, con el As de picas, con tres picas en la mesa. Sale la quinta carta, que es un rey, y el jugador, antes incluso de que salga la última carta, dice all-in.

¿Y qué pensaste?

Que lo hubiera hecho también con la pica. Entonces hice call con el A-K y me enseña 6-6. Completó la escalera. No lo ponía en esa mano directamente, subiendo desde primera posición y pagando una resubida grande.

Pero al final el póker es eso.

Sí. No lo ponía en esa mano, lo ponía en cualquier otra. Esto es así.