David Torres Valencia, 09 SEP 2026 - 14:14h.

Hasta el 13, se disputa el CNP Winamax Alicante 2026 en sus instalaciones

El CNP Winamax Alicante 2026 llega con novedades en su estructura y un récord en el Apertura: todos los detalles

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El CNP Winamax hace parada en uno de los escenarios más singulares del circuito. El Casino Mediterráneo de Alicante, situado en plena Marina Deportiva, junto al mar y en el Muelle de Levante, acoge desde el 7 hasta el 13 de septiembre la penúltima etapa de la temporada 2026. Un enclave privilegiado que vuelve a convertirse en punto de encuentro para los mejores jugadores del póker nacional y en el último trampolín antes de la Gran Final de Madrid. Lo hace batiendo récord y confirmando que la unión entre el CNP y Winamax, la sala online más importante del país ha dado sus frutos: 2000 registros ya.

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Póker con el Mediterráneo de fondo

La ubicación es uno de los grandes atractivos del casino alicantino. El recinto se encuentra integrado en la zona portuaria de la ciudad, con el Mediterráneo como telón de fondo y a pocos pasos del centro de Alicante. Un escenario especialmente atractivo para una semana en la que el CNP Winamax llega con la lucha por el liderato al rojo vivo.

El Casino Mediterráneo ya conoce perfectamente las exigencias del circuito. En 2025 fue escenario de 2.373 registros durante toda la semana, con 713 entradas en el Main Event, cifras que convirtieron aquella edición en un nuevo récord para Alicante. Una semana que terminó con Hongbo Lin como campeón y que dejó el listón muy alto.

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El Casino Mediterráneo de Alicante reúne las condiciones ideales para acoger una cita como el CNP Winamax: está situado junto al mar, en plena Marina Deportiva y con vistas al Mediterráneo, cuenta con restaurantes y opciones de comida dentro del propio recinto, zonas de descanso y eventos, además de parking cercano y espacios accesibles. A todo ello suma un amplio horario de apertura y unas instalaciones preparadas para acoger durante varios días a jugadores y acompañantes, convirtiéndolo en un escenario privilegiado para la última gran batalla del CNP Winamax antes de la finalísima.

La última batalla antes de Madrid

Ahora el objetivo vuelve a ser mayúsculo. Alicante llega después de que el CNP Winamax haya alcanzado los 2.000 clasificados online en 2026, mientras la clasificación general afronta su tramo decisivo.

El Main Event, con entradas de 550 euros y una alternativa low cost de 275, concentra buena parte de los focos. Después llegará Madrid, pero antes queda una última oportunidad para sumar puntos, escalar posiciones y convertir el Casino Mediterráneo de Alicante en el último gran trampolín hacia la finalísima del CNP Winamax 2026.