Guanyar reta a Maceiras, se lía en la mesa y acaba eliminado entre risas: el póker también es esto

David Torres 11 SEP 2026 - 00:32h.

Guanyar se viene arriba con Maceiras y acaba pagando la fiesta: póker, vacile y risas en Alicante

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AlicanteEl póker también puede ser esto. Guanyar frente a Juan Maceiras, dos jugadores que ya han dejado su sello en el CNP Winamax, muchas risas, vacile y una mano en la que el pique sano convierte la mesa en un espectáculo. Una escena que encaja a la perfección con el ambiente de un circuito que ya había superado los 2.000 clasificados online antes de llegar a Alicante. Guanyar no es precisamente un desconocido en el circuito. El famoso streamer ya entró en premios en Sevilla y acabó jugando la mesa final del Mini, demostrando que lo suyo con el póker va bastante más allá de sentarse un rato a echar unas manos.

Cuando la mesa se convierte en un show: se divierten y hacen divertirse a los demás

Presentamos a los protagonistas: Diego Iglesias, alias Guanyar es uno de los streamers más conocidos de España y una figura cada vez más habitual en las mesas de póker. Su desparpajo, humor y capacidad para generar contenido le han convertido en uno de los grandes reclamos entre los WIP del CNP Winamax.

Juan Maceiras es un jugador gallego, campeón de Galicia y reconocido aficionado del Deportivo de La Coruña. Uno de los nombres habituales del circuito, combina experiencia en las mesas con una personalidad que encaja perfectamente en este tipo de duelos cargados de bromas y buen rollo.

Juan Maceiras, es campeón gallego, deportivista y uno de los jugadores habituales del CNP Winamax, pero también un clásico que ha participado en Las Vegas y en el EPT (European Poker Tour). El gallego llegaba además a Alicante entre los nombres destacados de un field, aunque no pugna por la clasificación general.

La mano entre ambos tiene precisamente ese ingrediente que hace diferente al póker en directo: bromas, provocaciones, gestos, risas y cero malos rollos. Guanyar se divierte, Maceiras entra al juego y durante unos minutos las cartas casi parecen lo de menos. Entre gallegos andó el juego, como se ve en el vídeo superior

No es casualidad que los WIP hayan ganado protagonismo. La presencia de streamers y caras conocidas acerca el póker a nuevos públicos y convierte determinadas manos en auténticos contenidos de entretenimiento. Y Alicante tuvo su particular giro de guion. Guanyar terminó eliminado del Main Event del CNP Winamax 2026 precisamente a manos de Maceiras.

El resultado fue serio, aunque se lo tomó a broma. La escena, no tanto. Y ahí está buena parte de la gracia: póker, competición, espectáculo y cachondeo, todo en la misma mesa. "Me despido... pero vuelvo en cinco minutos", concluyó