David Torres 09 JUL 2026 - 17:12h.

"También he trabajado mucho la parte mental. Incluso he ido al psicólogo.

Llega el documental "WSOP: El viaje de Leo, la historia oculta detrás de una hazaña épica"

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Las VegasLa aventura de ‘Guanyar’ en el Main Event de las World Series of Poker (WSOP) en Las Vegas, que tantas alegrías ha dado al póker español con Adrián Mateos y Leo Margets, ha llegado a su fin en el Día 3, pero el balance no puede ser más positivo. En su debut en el torneo más importante del mundo, el presidente del club Porcinos FC de la Kings League ha demostrado que su pasión por el póker no es solo una afición recreativa, sino que se ha ganado el respeto del field a base de horas de estudio, mental game y su carismática personalidad.

El pasaporte de Guanyar para Las Vegas se fraguó en Winamax. Su regularidad en La Timba de Winamax, donde se coronó campeón en 2025 y quedó subcampeón en febrero de 2026 tras un reñidísimo heads-up contra Santi Cañizares, le abrió las puertas de EE. UU. para medirse cara a cara con la élite mundial.

Fiel a su estilo transparente y sin filtros, el gallego se despidió del Horseshoe con el sabor agridulce de la eliminación, pero con la cabeza muy alta: "No estoy acostumbrado a jugar un torneo durante tantos días seguidos y creo que eso me ha perjudicado un poco. Aun así, me voy muy contento. He demostrado que puedo competir aquí y creo que puedo llegar a cobrar este torneo sin problema."

"También he trabajado mucho la parte mental. Incluso he ido al psicólogo"

Tras rozar el trébol en el Mini Main Event del CNP Winamax de Sevilla, donde toda la comunidad estuvo empujando con él, Guanyar vuelve a demostrar que tiene madera para los torneos en vivo. Con la adrenalina aún en las venas, el streamer quiere más: nada más caer eliminado, ha salido corriendo a registrarse a un torneo del Wynn Las Vegas. Y eso que, como él confiesa: "También he trabajado mucho la parte mental. Incluso he ido al psicólogo. Al final son cuatro o cinco horas al día dedicadas al póker durante cuatro meses y eso acaba desgastando. Es algo que también hay que preparar."