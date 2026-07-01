David Torres 01 JUL 2026 - 17:22h.

La historia de Leo Margets en Las Vegas, se convierte en documental que muestra la cara más humana del histórico recorrido en las World Series of Poker de 2025

Entrando en la mente de Leo Margets: la mujer que rompió barreras en Las Vegas

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MurciaWinamax estrena hoy "WSOP: El Viaje de Leo, la historia oculta detrás de una hazaña épica", un documental que muestra la cara más humana del histórico recorrido de Leo Margets en el Main Event de las World Series of Poker del año pasado. La producción narra la experiencia de la Team Pro de Winamax, Leo Margets, tras convertirse en la primera mujer en 30 años en alcanzar la final del Mundial de Póker en Las Vegas

Hay momentos que marcan un antes y un después en la historia del deporte, y el año pasado el póker español vivió uno de ellos. Leo Margets, jugadora del Team Pro de Winamax, hizo historia en las World Series of Poker (WSOP®) de Las Vegas, considerado el auténtico Mundial de este deporte mental. Margets logró romper una barrera de tres décadas al convertirse en la primera mujer en los últimos 30 años en alcanzar la gran mesa final, finalizando en una meritoria séptima posición entre más de nueve mil participantes de todo el mundo.

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Para revivir este hito desde una perspectiva nunca antes vista, Winamax ha publicado un adelanto de WSOP®: El Viaje de Leo, a través del canal de YouTube de Winamax.

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Más allá de las cartas, una historia de superación

A diferencia de la popular serie de Winamax En la mente de un Pro, enfocada en la estrategia pura y el análisis técnico de cada jugada, este documental propone un enfoque totalmente diferente. WSOP®: El Viaje de Leo se aleja de los tapetes para detenerse en lo que ocurre alrededor de la competición: las dudas, el cansancio, la presión psicológica, los silencios y la ilusión de una deportista de élite persiguiendo un sueño extraordinario.

A través de la pantalla, el espectador no sólo acompaña a Leo en primera persona, sino que conoce el impacto de su hazaña gracias a los testimonios de figuras clave que vivieron la aventura a su lado. Entre ellos destacan su compañero de equipo, Adrián Mateos, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del póker mundial y Stéphane Matheu, el Team Manager, encargado de la gestión mental y estratégica del equipo. El documental ofrece una oportunidad única para que tanto los aficionados al deporte general como los curiosos descubran la faceta más íntima de una de las grandes atletas del deporte mental de nuestro país.