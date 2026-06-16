David Torres 16 JUN 2026 - 11:53h.

Adrián Mateos lograr el mayor premio de un jugador de póker español en toda la historia: 6.3 millones de dólares

Es el campeón más joven con seis brazaletes. Ha ganado casi once millones de euros en quince días

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Adrián Mateos lo ha vuelto a hacer. El madrileño se convirtió esta madrugada en el jugador más joven de la historia en ganar seis brazaletes en las WSOP (World Series Of Poker) de Las Vegs al vencer el Super High Roller, un torneo al que se accede con un buy in de 250.000 dólares. El mejor jugador de póker español, cabeza visible del equipo Winamax, se embolsó 4.334.411 millones de dólares.

Con este triunfo, Adrián Mateos se coloca en el quinto puesto de la All Time Money List (La lista de ganancias de todos los tiempos). El 1 de enero, Adrián comenzó el año en la 9ª posición con casi 55 millones de dólares. Seis meses después, logró los dos mejores resultados de su carrera, 6,37 millones y 4,33 millones de dólares, lo que lo impulsó a la 5ª posición con casi 67,2 millones de dólares en ganancias, que ahora ocupa.

La última mano de la partida

Adrián Mateos, que ya había ganado este torneo en 2021, llegó a la mesa final con uno de los stacks más abultados y lo convirtió en el enésimo éxito en su carrera. No tiene límite.

En el heads-up contra Bryn Kenney, el Team Pro de Winamax comenzó por detrás con 33 millones de puntos frente a los 50 millones del estadounidense. Pero el "Presi" solo tardó media hora en darle la vuelta a la tortilla. En la ciega grande, Adrián defendió 10 y 2 de tréboles y el crupier flop de ensueño 2 de corazones, 10 de picas y 4 de tréboles, mientras que Kenney iba con 10 de corazones y 9 de diamantes. Esta fue la última mano de la partida. Adrián hizo check-raise; Kenney resubió y Adri fue all-in. El estadounidense pagó y el torneo se decidió en las dos siguientes cartas. Un 8 de diamantes en el turn, seguido de un 3 de diamantes en el river. ¡Y Adrián no se cortó a la hora de celebrar!

"Quiero ser mejor cada día"

Para ser el mejor, hay que vencer al mejor. En el camino de Adrián hacia la cima se encuentra Bryn Kenney, el número uno de la All-Time Money List con más de 85 millones de dólares en ganancias. Naturalmente, este sexto brazalete tiene un significado especial. "Vencer a Bryn hace que la victoria sea aún más especial. Es un oponente formidable, el número uno en la lista histórica de ganancias. Ganarle es increíble. Probablemente volvamos a enfrentarnos. Tengo una buena relación con él, mucho respeto por su carrera, pero cuando juego, lo único que me importa es ganar. Quiero ser mejor que ayer todos los días". Una declaración fría y contundente de Adrián Mateos que estaba feliz tras el torneo.

Ha ganado casi once millones de euros en quince días

"Una locura, la verdad. Conseguir este sexto brazalete es muy bonito, y encima en un torneo muy grande, el más grande del año de las series, y súper contento, la verdad", asegura antes de que lo recuerden que hace dos semanas ya había ganado otro tornero, logrando el mayor premio de su carrera (6.3 millones). "Es una locura, el poker es así de loco. Han venido los dos en un mismo mes, en los dos resultados más grandes de mi carrera. El año anterior fue malo en cuanto a en vivo, he llevado un año yendo a todas las paradas y perdiendo dinero en todas las paradas, y ahora se junta el buen camino y, de repente en un mes gano los dos premios más grandes de mi carrera, pero es como esto funciona, los torneos funcionan así, hay que seguir trabajando duro, hay que seguir creyendo y confiando en uno mismo, eso nunca lo he perdido".

"Se lo dedico a toda la gente que me apoya, a todo mi círculo social, tanto amigos como familia, todo el mundo que está conmigo el día a día, que pasa horas conmigo y que confían en mí, me apoyan y facilitan mi vida para poder dedicarle tantas horas a esto y poder hacer tantos viajes", dijo el campeón español