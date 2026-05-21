David Torres 21 MAY 2026 - 22:52h.

Adrián Mateos, el mejor jugador del mundo y ya tenía el récord en más de tres millones

Adrián Mateos, número 1 del mundo: “Soy del Cholo a fuego, pero si no sigue, me gustaría Luis Enrique"

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El jugador del Team Pro Winamax, Adrián Mateos (Amadi), acaba de proclamarse campeón del torneo de las Triton Invitational Montenegro. El madrileño quedó el primero por delante de 137 jugadores que se han sentado a jugar este prestigioso campeonato, sin duda uno de los mayor prestigio del Viejo Continente y del mundo. Además lo ha hecho embolsándose el mayor premio que un español ha conseguido en toda la historia: 6.370.000 $. Supera en tres millones de euros al anterior récord que también ostentaba el madrileño, que en la actualidad es el mejor jugador de póker del mundo.

El mano a mano final se lo ganó al bielorruso Alexey Lozuyk. El buy in para participar era de 200.000 dólares y el español fue dejando atrás uno tras otro a algunas leyendas del deporte de los 52 naipes hasta alzarse con el galardón y el mencionado premio.

Con la tranquilidad que le caracteriza, Adrián Mateos analizaba el récord (el anterior premio lo tenía él con 3.2 millones de dólares). "Me siento muy feliz y muy orgulloso, es por lo que trabajo todos los días para poder competir al más alto nivel. Estos torneos son para mí muy importantes y creo que he hecho un gran torneo y he tenido la suerte de runear muy bien". Y referente al torneo, es un torneo que en 2024 ganaste, lo has dicho antes en la entrevista en inglés, el mayor premio que habías ganado hasta tu carrera. Dos años después, el mismo torneo, lo ganas aquí en el décimo aniversario.

¿Quién es Adrián Mateos?

Adrián Mateos Díaz nació el 1 de julio de 1994 en San Martín de la Vega, Madrid, España. Es un jugador profesional de poker de renombre mundial, miembro del Team Pro Winamax y considerado el mejor jugador español de la historia, con 5 brazaletes de las World Series of Poker (WSOP) y más de 50 millones de dólares en ganancias.

Es uno de los jugadores de póker más exitosos y reconocidos del mundo. Se convirtió en una estrella internacional con solo 19 años al ganar el Main Event de las World Series of Poker Europe, iniciando una carrera repleta de títulos millonarios y récords históricos. Como Team Pro de Winamax, representa a la conocida sala de póker tanto en torneos internacionales como en contenidos formativos y retransmisiones para la comunidad. Considerado por muchos como el mejor jugador español de todos los tiempos, Mateos destaca por su agresividad estratégica, su enorme capacidad de análisis y una ética de trabajo obsesiva que le ha llevado a superar los 50 millones de dólares en ganancias en torneos en vivo y estar en la lista de mayores ganancias de toda la historia en el mundo del póker.