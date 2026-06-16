eldesmarque.com 16 JUN 2026 - 10:01h.

Rafa Mir seguirá en libertad y las víctimas no van a pedir que se ejecute ninguna medida hasta que haya sentencia firme

Los plazos de Rafa Mir para recurrir y evitar su entrada en prisión cuando la sentencia sea firme

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ValenciaLa Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 8,5 años de prisión al futbolista Rafa Mir por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, informó este lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Un segundo acusado, también futbolista y amigo de Mir, ha sido condenado a 2 años de prisión por los delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y lesiones leves. La sentencia, que ha sido notificada este lunes a las partes y que no es firme, establece una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condenado y de 6.280 euros para la denunciante del segundo. El futbolista, que ya ha declarado que recurrirá, tiene por delante un largo proceso para tratar de evitar la cárcel.

Las víctimas, "conformes" con la sentencia

Lo normal, como ha venido publicando ElDesmarque, es que ahora haya recurso de apelación al Tribunal Superior de Justica de la Comunidad Valenciana y, si no prospera, haya recurso de casación al supremo. Entretanto, los dos condenados seguirán en libertad porque la sentencia no es firme y porque, según ha podido confirmar este medio, las víctimas no van a pedir medidas cautelares y esperarán a que se resuelvan los recursos para solicitar alguna medida cautelar como retirada del pasaporte, que vaya a prisión o similar.

Así, según ha podido conocer este medio por parte de los abogados de la acusación, Beatriz Alcoy (en el caso de Andrea) y Miguel Ángel Sampedro (en el caso de Carla) la intención es no pedir medidas cautelares mientras no se tramiten los recursos.

Sampedro, en concreto, estaba "satisfecho por el trabajo realizado ya que se han admitido todas las tesis de las acusaciones y no voy a pedir medidas cautelares. He hablado con mi clienta y está conforme con la sentencia", ha explicado sin entrar en más disquisiciones jurídicas.

Rafa Mir recurrirá

Tras conocer la sentencia que no es firme y que cabe recurso, las denunciantes tenían ante sí la posibilidad de pedir medidas cautelares para acelerar ese cumplimiento la sentencia, evitar un riesgo de fuga por loq eu incluso Rafa Mir podría entrar en prisión ya si el Tribunal lo considerara oportuno, pero van a esperar, justo lo contrario que el futbolista que ya ha declarado que recurrirá, así como su abogado, Jaime Campaner, en declaraciones a ElDesmarque. “No estoy de acuerdo con la sentencia y recurriremos en los próximos días”

El proceso pasará ahora al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y, lo normal, es que en otoño se conozca si el recurso de apelación ha prosperado y le rebajan la pena (No evitaría la cárcel seguramente) o le absuelven, con lo que quedaría libre.

En caso de que en apelación en este tribunal no fueran admitidas sus tesis y sus teorías sería el supremo en un recurso de casación, quien tuviera la última palabra en el caso; aunque normalmente este trámite no modifica la decisión previa porque no suele entrar en el fondo.