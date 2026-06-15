Basilio García Sevilla, 15 JUN 2026 - 17:23h.

Primera reacción del delantero en sus redes sociales

La primera reacción del Sevilla tras conocerse la condena a Rafa Mir

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El primer golpeado por la resolución judicial que se ha conocido este lunes en Valencia es, sin duda, Rafa Mir. El futbolista ha conocido que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia le ha condenado a ocho años y medio de cárcel, en una decisión contra la que cabe recurso pero que deja totalmente en el aire su futuro, con el fantasma del ingreso en prisión sobrevolándole hasta que la sentencia sea firme.

El jugador no ha tardado demasiado en pronunciarse, y lo ha hecho a través de su cuenta oficial de Instagram. En una historia de esta red social y en apenas 18 palabras, Rafa Mir ha afirmado que seguirá batallando para que esa sentencia no se lleve a cabo, expresando su desacuerdo y también su confianza en la justicia.

“No estoy de acuerdo con la sentencia y recurriremos en los próximos días”, confirma en primer lugar, alineado con las declaraciones que su abogado, Jaime Campaner, aseguró a ElDesmarque antes incluso de recibir la sentencia. “Si se confirma en los términos mencionados, por supuesto que recurriremos”, decía el jurista.

Para terminar, Rafa Mir lanza un mensaje de confianza y espera poder probar su inocencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y, si fuera necesario, ante el Tribunal Supremo. “Sigo confiando en la Justicia”, afirma.

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Los términos de la sentencia

Rafa Mir fue juzgado el pasado 28 de mayo como un delito de agresión sexual y de un delito de lesiones, por unos hechos producidos entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2024, pocas semanas después de haber firmado como cedido en el Valencia CF, y tras el juicio ha sido condenado a ocho años y medio de prisión.

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Además, ha impuesto a un segundo acusado, Pablo Jara, también futbolista, una pena de dos años y medio de prisión y el pago de una multa por un delito de agresión sexual, otro contra la integridad moral y un delito leve de lesiones

La sentencia, que ha sido notificada este lunes a las partes y que no es firme, establece una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condenado y de 6.280 euros para la denunciante del segundo.