Basilio García Sevilla, 15 JUN 2026 - 16:52h.

El club estudiará la sentencia por si puede tomar alguna decisión respecto al futuro del jugador

Rafa Mir, condenado a ocho años y medio de prisión: "Recurriremos"

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Papeleta de las gordas la que se le viene encima al Sevilla FC tras conocerse la sentencia a Rafa Mir. El delantero murciano, que regresa a la disciplina sevillista a inicios de julio tras expirar su cesión al Elche CF, se enfrenta a ocho años y medio de cárcel tras la condena que se ha conocido este lunes. Cabe recurso, al menos ante dos instancias más, pero su futuro en el fútbol queda muy en entredicho.

Rafa Mir lleva dos temporadas sin jugar en el Sevilla, los hechos se produjeron mientras estaba cedido en el Valencia CF y el juicio y posterior condena se han conocido mientras pertenecía a la disciplina del club ilicitano, pero el que tiene que valorar qué hacer es el club de Nervión, al que le crecen los enanos, especialmente con un futbolista que hace tiempo que no goza de las simpatías del sevillismo.

En las oficinas del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, no obstante, reina la prudencia. La sentencia se ha conocido hace apenas unas horas, y tal y como ha podido pulsar ElDesmarque, el club entra en un compás de reflexión. Se aduce a que la condena no es firme -no lo es hasta que no la ratifique el Tribunal Supremo- y, por tanto, cabe recurrirla como ya han anunciado los abogados del delantero. El club respeta los procedimientos judiciales y los plazos de la justicia, que se pueden alargar incluso más de lo esperado.

Minutos más tarde, el club ha emitido un comunicado:

El Sevilla FC, ante la Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia en la que condena a ocho años y medio a su futbolista Rafa Mir, cedido en el Elche hasta el 30 de junio, manifiesta su máximo respeto por los procedimientos judiciales y expresa su más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual. Estas conductas no tienen cabida en nuestra sociedad ni en los valores que promueve el deporte.

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Los plazos de Rafa Mir y un posible ingreso en prisión

El próximo tribunal en pronunciarse será el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en un plazo por determinar que se estima en unos cinco meses. Todavía cabría un recurso de casación al Tribunal Supremo, que en primer lugar debería decidir si lo admite o no, y después si revoca o ratifica la pena impuesta.

Teniendo en cuenta que se le ha condenado a ocho años y medio de cárcel y que una persona sin antecedentes suele evitar ir a prisión solo si la condena es inferior a dos años, la espada de Damocles del ingreso en una institución penitenciaria pesa sobre Rafa Mir, que irá ganando tiempo mientras se resuelven los distintos recursos.

En el Sevilla, mientras tanto, afirman que no cabe otra que estudiar la sentencia para conocer si se le pueden imputar medidas disciplinarias. A Rafa Mir le queda un año de contrato -expira en junio de 2027-, hace ya dos años y medio que fue ‘condenado’ por una afición que no le quiere ver vestido de sevillista, y en estas circunstancias será muy difícil encontrarle una nueva cesión. El despido por causas de disciplina o perjuicio en la imagen de la entidad es una opción, pero muy difícil de ejecutar sin una sentencia firme.