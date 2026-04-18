David Torres 18 ABR 2026 - 09:09h.

Los WIPS del póker español se mojan sobre el campeón de Copa y el jugador clave

Las preguntas eran tres: campeón, resultado y jugador clave; las respuestas lógicas, divertidas, locas o arriesgadas

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BarcelonaLa atracción de la Copa del Rey dispara este sábado la ambición, la ilusión y la pasión del Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que compiten por ser campeones en el estadio La Cartuja entre la presión desbordante de la final, el riesgo de la derrota y el poder de la victoria, con Antoine Griezmann y Mikel Oyarzabal como líderes sobre el terreno. Los ecos de la finalísima llegan, por supuesto, hasta Barcelona, dónde los WIPS del póker español presentes en el CNP Winamax Barcelona 2026 han hecho su propia porra para la cita.

Eduardo Riego, y Ander Sánchez, referentes de las MMA; Midas Alonso, rapero; Agustín51, Spursito, Guanyar y Ampeter: streamers y creadores de contenido y Javier Domínguez "Thalai": bicampeón mundial de Magic (The Gathering), han atendido a ElDesmarque y se han "mojado". Las preguntas eran tres: campeón, resultado y jugador clave. Las respuestas, diversas, locas, divertidas algunas y lógicas otras.