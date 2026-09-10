David Torres 10 SEP 2026 - 11:11h.

Javier Hernández es streamer de Winamax, profesor de Mento Poker, llegó al día 7 en el main en Las Vegas

La Cara B del Póker, al habla el primer eliminado en el CNP Winamax Alicante: "Volvería a jugar la mano exactamente igual"

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AlicanteJavier Fernández quizá sea menos conocido por su nombre que por su apodo: Vixuki. O por el todavía más peculiar DonacionesSL, el nick con el que juega en Winamax. Detrás de esos nombres hay una historia que va mucho más allá de las cartas: empezó jugando por diversión, pasó por los platos como DJ y organizador de fiestas y acabó convirtiendo el póker en su profesión. Hoy es doble campeón de las Winamax Series, profesor de Mento Poker y una de las voces habituales de las retransmisiones de Winamax, un universo en el que también tienen cabida formatos como La Timba de Winamax, donde el póker se mezcla con algunos de los grandes nombres del deporte y el streaming.

La paradoja es precisamente una de las partes más interesantes de su trayectoria: es un jugador todavía joven que lleva casi seis años enseñando a otros jugadores. Fue, como se dice vulgarmente, cocinero antes que fraile, pero además lo fue bien pronto. ¿La clave? Vixuki reconoce que tiene facilidad para transmitir conocimientos y que esa capacidad le llevó también al streaming. Una evolución que coincide con el crecimiento de un circuito como el CNP Winamax, que ha alcanzado los 2.000 clasificados online antes de llegar a Alicante.

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Profesor y Streamer, antes y ahora jugador

Pero si hay una respuesta que resume su filosofía es la que ofrece cuando se le pregunta por el principal error de quienes empiezan en el póker. No habla de matemáticas, de estrategia ni de gestión de banca. Habla de la cabeza: "La ansiedad". Querer aprender demasiado rápido, ganar dinero cuanto antes o dar dos pasos de golpe puede terminar provocando que el jugador dé dos hacia atrás.

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Vixuki también explica su salto del póker online al vivo, su experiencia en Las Vegas, su séptimo puesto y su 160ª posición en el Main Event de las World Series of Poker, además de su doble victoria en las Winamax Series. Todo ello mientras mantiene un objetivo: convertirse algún día en Team Pro de Winamax. Una aspiración que comparte con otros grandes protagonistas del póker español que han encontrado en la sala francesa una plataforma para crecer y competir al máximo nivel, aspirando a ser algún día como Adrián Mateos o Leo Margets. Pasen y vean, merece la pena

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¿De dónde sale el nombre de Vixuki? ¿Y cómo acabaste jugando en Winamax como DonacionesSL? ¿Antes del póker eras DJ y organizabas fiestas? ¿A qué te dedicabas? ¿Y tu playlist, qué canción nunca faltaría?

Yo te diría que, a lo mejor, un punto de inflexión muy grande fue 2020, la cuarentena. Fue justo un cambio de mundos porque todo el tema de los eventos y la electrónica murió durante un tiempo y el póker estalló y se multiplicó, como quien dice. Ese fue un punto de inflexión muy grande. Al final, quieras o no, es algo progresivo, no hay un día como tal que cambiara todo, pero sí es verdad que esa época del COVID fue un punto de inflexión muy grande.

Revisando tu currículum me he quedado alucinado con una cosa que me parece rara. Eres muy joven, pero eres profesor.

Sí. Llevo ya casi seis años en la escuela de Mento Poker. Miguel y Churras, que era el único profesor de torneos que había en ese momento, confiaron en mí a finales de 2020, 2021. Me dieron la oportunidad y estoy muy contento. Desde entonces ha sido una pasada. Siempre he estado a full ligado con Mento Poker y, como digo, es mi casa.

¿Qué es más difícil, jugar bien una mano o explicar bien una mano?

¿Qué es más difícil, jugar bien una mano o explicar bien una mano?

Yo es que tengo, no es por decir ni nada, pero la realidad es que creo que tengo bastante facilidad para hablar, para transmitir a la gente, o por lo menos es lo que me dice todo el mundo. Entonces tengo que decir que a mí personalmente se me hace fácil llegar a un nivel de conocimiento y ser capaz de transmitir ese nivel de conocimiento muy parecido a los demás.

Quizás lo entiendo porque lo veo por colegas y otros profesores que me dicen que a lo mejor ellos saben algo muy bien, pero les cuesta mucho explicarlo. Yo, por suerte, creo que tengo esa facilidad. Igual que soy un patán para otras cosas, pues eso se me da medio bien.

Entre los profesores y los alumnos a los que explicas, ¿cuál es el error más repetido de la gente que empieza a jugar al póker?

El error más repetido yo te diría que es la ansiedad. Al principio no entiendes que el póker es una cosa tan compleja y tan grande. No tienes que intentar tener prisa o querer saber todo o dedicarte ya a los torneos o ganar dinero ya. Esas cosas normalmente van al revés.

Intentas dar dos pasos en uno y normalmente das dos para atrás. En el póker, para mí, lo más importante, y siempre incido en eso, es que disfrutes de lo que haces, que te mole el proceso y el camino, porque el póker es muy duro y te manda a la mierda y la cabeza te la machaca continuamente si no estas pendiente. Entonces, si no te encanta lo que haces y no estás muy contento con tu día a día, al final está fatal.

Para mí, sobre todo, disfrutar y estar tranquilo es lo más importante.

“El vivo me ha ayudado a madurar como jugador.”

Te conozco poco, pero veo que eres profesor y además eres streamer. En directo pareces una especie de gurú de este deporte, un entrenador que quizá ya ha jugado mucho pero que también sabe explicar muy bien. ¿Cómo te ves tú?

Bueno, a ver, espero que se me dé bien. Al final es mi trabajo y le meto muchas horas.

Pero sí es verdad que también en el póker, desde que empecé, me he dado a conocer bastante y eso a lo mejor es en base a lo que me ha ayudado a ser profesor de la escuela. Y el streaming, igual que te he dicho, en torno a 2020 o así empecé a hacer streaming porque me gustaba.

Yo jugaba en mi casa y ya me empezaba a dedicar al póker. Me gustaba el hecho de transmitir y montar algo chulo ahí, en mi casa, tranquilo. Empecé a hacer stream y, otra vez, parecido a lo de las clases: se me da medianamente bien transmitir, hablar con la gente y socializar. Fue algo que me fue saliendo natural.

Además, ahora te has volcado en el vivo. Séptimo día en Las Vegas. Eso tiene que ser la bomba.

Sí, lo fue Desde hace como un año y medio o dos años, te diría más o menos eso. En las World Series del año anterior, de 2025, pegué una transición. Yo toda la vida he jugado online, el 95% de mi volumen, te diría, ha sido online.

Ahí empecé una transición. También me salió una oportunidad para hacer unos cuantos viajes a Las Vegas con unos buenos amigos. Un poco ver el meta de torneos de allí, conocer el feeling de los americanos y eso.

Al final lo vemos como un poco locura, pero es la meca del póker. Si te gusta el póker y quieres jugar, es el sitio donde estar, sinceramente. He hecho cuatro o cinco viajes a Las Vegas ya en este tiempo.

Y este último fue sin duda el mejor de todos, la World Series. Quedé, bueno, el 160 en el Main Event también, que fue uno de los premios más grandes de mi carrera. Y luego, seguido de eso, hice mesa final ahí por un brazalete. Estuvo cerca, no me lo llevé.

Pero bueno, estoy preparado para el año que viene para recogerlo.

“Antes me creía muy bueno por jugar muy bien o utilizar bien los programas de póker, pero hay cosas que también son importantes.”

¿Es esa tu meta?

Así es.

¿Qué has ganado jugando en vivo respecto al online?

Yo te diría que, sobre todo, madurar como jugador.

A lo mejor no he aprendido un volumen de conocimiento muy grande, porque la mayoría de cosas que he trabajado son cosas que yo ya sabía, pero he fijado muy bien los conocimientos y me he dado cuenta de ciertas cosas que estaban a la vista y que yo ya tenía sobrepasadas.

En mi cabeza de jugador online, friki de casa, eran cosas demasiado fáciles como para pensar en ellas. Cuando tienes que enfrentarte a ellas en el día a día te das cuenta de que son mucho más importantes.

He aprendido mucho de jugadores que sé que a nivel técnico tienen menos nivel que yo, pero en estos dos años han sido casi como profesores míos para toda la parte del vivo, de adaptación, de entender la rutina, de cómo gestionar un metagame en vivo, las personas, pasar 12 horas al día en el casino... Todo ese tipo de cosas.

Antes me creía muy bueno por jugar muy bien o utilizar bien los programas de póker, pero hay cosas que también son importantes.

Has ganado la experiencia de abandonar la soledad de una habitación para jugar cara a cara.

Sí, totalmente. Y me ha ayudado también para la parte online, porque al final esos conocimientos te hacen crecer como jugador en general.

"Mi sueño es ser Team Pro de Winamax y representar a Winamax por todo el mundo. Sé que lo voy a conseguir en algún momento.”

En 2025 ganaste las Winamax Series. ¿Fue el año bomba?

Muy top, sí. En 2026 está siendo todavía mejor, pero sí es cierto que a nivel online fue muy buen año. En 2025 gané dos botellas de las Winamax Series, una en enero y otra en septiembre.

Muy contento porque, como dices, tampoco es que fuera una maldición porque ya sabemos cómo son los torneos, pero sí es verdad que yo he grindado en Winamax desde que empecé a jugar al póker. He jugado todas las Winamax Series y era una espinita que tenía ahí clavada porque nunca había ganado una botella de las Winamax Series.

Había ganado eventos de todas las otras series de Winamax, pero nunca de las principales, que son las Winamax Series. Así que ahí me lo quité por partida doble.

Has ganado las Winamax Series, eres streamer de Winamax. Si te faltaba el salto al Team Pro, ¿estás preparado?

Ese es mi verdadero objetivo, la verdad. Eso es lo que más me gustaría.

Yo le he dicho muchas veces también que Winamax para mí, como he dicho con Mento Poker, en parte es mi casa. Me han acogido desde el principio, siempre ha sido la sala con la que más he colaborado y mi sueño es ser Team Pro de Winamax y representar a Winamax por todo el mundo.

Sé que lo voy a conseguir en algún momento.

¿Y qué es lo primero que harías?

Pues sinceramente, ser como soy yo. Mantener mi vida. Creo que a la gente le gusta mucho lo que hago, creo que encajo muy bien en la dinámica y en la filosofía de Winamax y, sinceramente, hacer lo mismo: disfrutar, vivir mi vida y jugar a las cartas, que es lo que más me gusta.

“Mi mayor premio, fuera del dinero y los trofeos, es vivir la vida que siempre soñé cuando tenía 14 o 15 años.”

¿Qué le dirías al Vixuki que empezó en 2020 a jugar al póker?

Pues sinceramente, muy parecido a la primera pregunta de las primeras que me has hecho, que es un poco el error más común de todo el mundo que empieza: que no sea ansioso, que deje de mirar para arriba y que mire para el frente.

Al final suena como un tópico, pero lo que vives cada día solo lo tienes ese día y ya se va, y nunca más vuelve.

Muchas veces, a lo mejor, yo en 2020, en 2018 o en 2017, cuando empecé en el póker y tenía ideas de hacerme profesional o de ganarme la vida con ello, solo miraba para adelante. Solo miraba un año en vista: quiero ser tal, quiero conseguir no sé cuánto. Y a veces te pierdes mucho de lo que estás viviendo cada día.

Eso ha sido parte de lo que en estos dos años también he cambiado mucho: disfrutar más y valorar más mi estilo de vida, que es de lo que más orgulloso estoy. Mi mayor premio, fuera del dinero, los trofeos y lo que sea, es vivir la vida que siempre soñé cuando tenía 14 o 15 años y estaba perdido y no sabía a qué quería dedicarme.