David Torres 13 SEP 2026 - 03:15h.

Dos vuelos, dos burbujas y una final con 63 jugadores: Áxel López, mecánico de Torrellano, pasa como segundo

Así te hemos contado el Días 2 del CNP Winamax de Alicante 2026

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AlicanteJosé González Serna se ha convertido en el gran protagonista del Día 2 del CNP Winamax Alicante 2026 al cerrar la jornada como líder y pasar a la finalísima del domingo al frente de los 63 supervivientes. Lo hace en un torneo que ha superado todas las previsiones con 829 registros, récord de la temporada y una cifra que coloca a Alicante por encima de Sevilla, Barcelona y Murcia y embolsando 1.405.000 fichas. Le sigue en la clasificación Marco López-Coronado, un joven maño que embolsa 1.4 millones de fichas y cierra el podio Axel López, de Torrellano, un pueblo cercano a Alicante, que acabó como líder del Día 2B y pasa al Día 3 como segundo clasificado. Este mecánico de coches recreacional embolsó 1372.000 fichas.

La jornada estuvo condicionada desde el principio por la situación del Casino Mediterráneo, actualmente en obras, que limita su capacidad a 36 mesas. Por eso el Día 2 se dividió en dos vuelos: el Día 2A y el Día 2B, una fórmula que permitió absorber el enorme número de clasificados y que ya estaba prevista por la organización ante la avalancha de jugadores. La semifinal se dividió en dos vuelos por la falta de espacio.

La consecuencia fue inédita: dos burbujas y dos momentos de máxima tensión. En el Día 2A, Ramón Navarro fue el jugador que se quedó a las puertas de los premios, mientras que la segunda burbuja, correspondiente al Día 2B, tuvo como protagonista a Nuno Sequeira y Carlos Guillén, eliminados por Adrian Chabbi, el Morobielsa, en un triple All-in.

En total, 829 registros han convertido Alicante en la etapa más multitudinaria del CNP Winamax 2026. La cifra supera los 822 de Sevilla, los 813 de Barcelona y los 776 de Murcia y confirma el crecimiento imparable del circuito.

José González Serna manda camino de la gloria

Y entre todos los supervivientes emerge José González Serna, que que afrontará el Día 3 desde la primera posición. 1.900.000 fichas es su stack, el más elevado de todos. El joven jugador, aficionado del Barça, ya había dejado muestras de su nivel en anteriores paradas y ahora tiene la oportunidad de completar un torneo espectacular.

Los rostros conocidos se fueron quedando en el camino: cayeron los Team Pro del CNP Joaquín Lafoz, Miguel Montes, Ramón Fernández o Álvaro Rentero y Miguel Abeijón, que se fueron al Mini (la mitad de Buy in) para seguir sumando puntos en la clasificación general.

La jornada definitiva reunirá a 63 jugadores, que este domingo lucharán por convertirse en el campeón del CNP Winamax Alicante. Todos ellos partirán con un mismo objetivo: alcanzar la mesa final y pelear por los 62.000 euros que repartirá el torneo.

357.975 euros a repartir

El reparto de premios eleva todavía más la expectación de la finalísima: el campeón se llevará 62.000 euros, mientras que el segundo clasificado recibirá 41.525 y el tercero, 28.500 euros. El cuarto embolsará 21.500 euros; el quinto, 16.000; el sexto, 12.000; el séptimo, 9.000; el octavo, 7.000; y el noveno, 5.500 euros. Además, las posiciones del 10.º al 11.º recibirán 4.500 euros, del 12.º al 14.º, 3.750; del 15.º al 19.º, 3.150; del 25.º al 32.º, 2.150; del 33.º al 44.º, 1.900; del 45.º al 60.º, 1.750; y del 61.º al 83.º, 1.650 euros.

Alicante ya ha hecho historia con sus 829 registros. Ahora queda el último capítulo: 63 jugadores, una finalísima y un solo campeón.