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José González Serna pasa a la final como líder de un CNP Winamax Alicante que guarda 62.000 euros para el campeón

José González Serna
José González Serna. Ana Lafuente / Winamax
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AlicanteJosé González Serna se ha convertido en el gran protagonista del Día 2 del CNP Winamax Alicante 2026 al cerrar la jornada como líder y pasar a la finalísima del domingo al frente de los 63 supervivientes. Lo hace en un torneo que ha superado todas las previsiones con 829 registros, récord de la temporada y una cifra que coloca a Alicante por encima de Sevilla, Barcelona y Murcia y embolsando 1.405.000 fichas. Le sigue en la clasificación Marco López-Coronado, un joven maño que embolsa 1.4 millones de fichas y cierra el podio Axel López, de Torrellano, un pueblo cercano a Alicante, que acabó como líder del Día 2B y pasa al Día 3 como segundo clasificado. Este mecánico de coches recreacional embolsó 1372.000 fichas.

Áxel López, primer líder
Áxel López, primer líder. Ana Lafuente / Winamax

La jornada estuvo condicionada desde el principio por la situación del Casino Mediterráneo, actualmente en obras, que limita su capacidad a 36 mesas. Por eso el Día 2 se dividió en dos vuelos: el Día 2A y el Día 2B, una fórmula que permitió absorber el enorme número de clasificados y que ya estaba prevista por la organización ante la avalancha de jugadores. La semifinal se dividió en dos vuelos por la falta de espacio.

Ramón Navarro
Ramón Navarro. Ana Lafuente / Winamax

La consecuencia fue inédita: dos burbujas y dos momentos de máxima tensión. En el Día 2A, Ramón Navarro fue el jugador que se quedó a las puertas de los premios, mientras que la segunda burbuja, correspondiente al Día 2B, tuvo como protagonista a Nuno Sequeira y Carlos Guillén, eliminados por Adrian Chabbi, el Morobielsa, en un triple All-in.

En total, 829 registros han convertido Alicante en la etapa más multitudinaria del CNP Winamax 2026. La cifra supera los 822 de Sevilla, los 813 de Barcelona y los 776 de Murcia y confirma el crecimiento imparable del circuito.

Marco López-Coronado
Marco López-Coronado. Ana Lafuente / Winamax

José González Serna manda camino de la gloria

Y entre todos los supervivientes emerge José González Serna, que que afrontará el Día 3 desde la primera posición. 1.900.000 fichas es su stack, el más elevado de todos. El joven jugador, aficionado del Barça, ya había dejado muestras de su nivel en anteriores paradas y ahora tiene la oportunidad de completar un torneo espectacular.

Los rostros conocidos se fueron quedando en el camino: cayeron los Team Pro del CNP Joaquín Lafoz, Miguel Montes, Ramón Fernández o Álvaro Rentero y Miguel Abeijón, que se fueron al Mini (la mitad de Buy in) para seguir sumando puntos en la clasificación general.

La jornada definitiva reunirá a 63 jugadores, que este domingo lucharán por convertirse en el campeón del CNP Winamax Alicante. Todos ellos partirán con un mismo objetivo: alcanzar la mesa final y pelear por los 62.000 euros que repartirá el torneo.

Abraham Serrano acabó con 1.000.000 de puntos
Abraham Serrano acabó con 1.000.000 de puntos. Ana Lafuente / Winamax

357.975 euros a repartir

El reparto de premios eleva todavía más la expectación de la finalísima: el campeón se llevará 62.000 euros, mientras que el segundo clasificado recibirá 41.525 y el tercero, 28.500 euros. El cuarto embolsará 21.500 euros; el quinto, 16.000; el sexto, 12.000; el séptimo, 9.000; el octavo, 7.000; y el noveno, 5.500 euros. Además, las posiciones del 10.º al 11.º recibirán 4.500 euros, del 12.º al 14.º, 3.750; del 15.º al 19.º, 3.150; del 25.º al 32.º, 2.150; del 33.º al 44.º, 1.900; del 45.º al 60.º, 1.750; y del 61.º al 83.º, 1.650 euros.

Alicante ya ha hecho historia con sus 829 registros. Ahora queda el último capítulo: 63 jugadores, una finalísima y un solo campeón.

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