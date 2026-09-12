David Torres 12 SEP 2026 - 20:25h.

Con 829 registros ya es la etapa más numerosa del año y la segunda en toda la historia del CNP

Jon Gutiérrez y la explicación sobre por qué es la temida burbuja en el mundo del póker

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AlicanteAlicante ya tiene su récord y el CNP Winamax 2026 no encuentra techo. El Casino Mediterráneo, que llegaba a esta cita después de que el circuito alcanzara los 2.000 clasificados online, se ha convertido en el escenario de una nueva gesta. La penúltima parada antes de la Gran Final de Madrid ha vuelto a demostrar su tirón, después de que el Apertura también batiera el récord de Alicante con 626 registros. Y el Main Event no se ha quedado atrás: tras un Día 1A que ya superó los registros de 2025, la etapa alicantina cierra el registro con 829 jugadores, una cifra que pulveriza las previsiones y convierte a la Costa Blanca en la etapa más numerosa del CNP Winamax 2026. La unión del mejor circuito nacional en vivo y Winamax, la mayor sala online de las que operan en París no sólo sigue dando sus frutos, sino que rompe todas las barreras.

Finalmente han sido 90 jugadores el Día 1A; 45 en Día 1B; 187 el 1C; 317 en el 1D; 89 en el Día 1E y en los dos Días 2, 101 registros. 83 jugadores cobrarán en este CNP Winamax Alicante 2026

La cifra adquiere todavía más valor cuando se compara con las anteriores paradas: 822 registros en Sevilla, 813 en Barcelona y 776 en Murcia. Alicante no solo supera a todas ellas: se coloca en lo más alto de una temporada que está creciendo torneo tras torneo. El circuito ya había dejado muestras de ese crecimiento en los primeros vuelos, cuando el Día 1C volvió a superar los registros del año anterior.

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Alicante se corona y el CNP sigue haciendo historia

829 jugadores sentados ante las mesas son 829 historias, estrategias y sueños de alcanzar la gloria, pero también representan mucho más para el circuito. El dato confirma el espectacular momento que atraviesa el CNP Winamax y refuerza una alianza que ya hizo saltar por los aires todos los registros en 2025.

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La pasada temporada dejó un récord que parecía difícil de tocar. El CNP Winamax Madrid 2025 reunió 2.684 jugadores en su Evento Principal, convirtiéndose en el torneo más multitudinario de la historia de España en esta modalidad. Aquella final histórica del CNP Winamax en Madrid marcó un antes y un después.

Madrid ya aparece en el horizonte: a por el récord de España

Porque si las etapas están creciendo y Alicante acaba de superar los mejores pronósticos, la pregunta ya no es si Madrid volverá a ser multitudinario, sino hasta dónde puede llegar.

La Gran Final de 2026 podría acercarse a los 3.000 participantes y amenazar seriamente el récord absoluto de 2.684. La temporada ya ha demostrado que cada parada puede superar a la anterior y Alicante acaba de dar otro paso gigantesco.

Alicante ha dado otro golpe sobre la mesa. 829 registros después, el circuito mira a Madrid con una certeza: el récord de España ya no parece una barrera. Los 3.000 empiezan a ser el próximo sueño.