David Torres 11 SEP 2026 - 02:09h.

Se clasificaron 75 jugadores de los 187 que empezaron

Así te hemos contado el Día 1C en directo

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AlicanteEl CNP Winamax de Alicante no encuentra techo. El Día 1C del Main Event volvió a superar el registro de la pasada edición, con 187 jugadores frente a los 159 de 2025, y elevó hasta 317 las entradas acumuladas después de los tres primeros vuelos. La penúltima parada antes de Madrid confirma así el crecimiento de un circuito que ya había alcanzado los 2.000 clasificados online antes de llegar a Alicante.

El Casino Mediterráneo volvió a vivir una jornada de mucha actividad, con jugadores habituales, clasificados online y nombres propios del circuito buscando su sitio en el Día 2. Alejandro fue el gran protagonista de la jornada y terminó como líder, acompañando a Áxel López, que había cerrado el Día 1A al frente con 289.000 puntos.

Alicante supera sus datos

Repartidor de Albacete de 32 años de edad, amigo de Víctor Jiménez, el Campeón del CNP de hace unos años, es el chipleader de este día 1C al embolsar 335.000 puntos tras un final a tener en cuenta. Es jugador habitual, no pro, que ya ha jugado algunos CNP Winamax (en Murcia el último) y que para Alicante se clasificó gracias a un satélite de Winamax. Encabeza el listado de los 74 clasificados que pasaron de entre los 187 que empezaron el jueves.

Son 8 más que Barcelona este año y 14 más que en Alicante en 2025.

Alicante sigue haciendo historia

El crecimiento no se limita al Main Event. El Apertura alcanzó las 626 entradas y estableció un nuevo récord en Alicante, mientras que el High Roller también superó las cifras de la pasada edición. El torneo más caro del festival cerró su registro con 137 jugadores, dos más que en 2025, y dejó 35.500 euros para el campeón.

Entre las caras conocidas que pasaron por las mesas estuvo Juan Maceiras, que volvió a entrar en acción después de participar en el High Roller. También se dejó ver Miguel Montes, defensor de la corona nacional, mientras el Main Event sigue sumando nombres conocidos y aspirantes al trébol.

Guanyar volvió a poner las risas y el buen rollo en una jornada en la que ya se dejaron ver numerosos rostros conocidos y miembros del Team Pro del CNP Winamax, como el ya mencionado Montes, Beijo, Ramón Fernández o Álvaro Rentero. Todos ellos afrontan el Main Event con el mismo objetivo: conseguir el pase al Día 2 y sumar unos puntos que pueden resultar decisivos para la clasificación general.

La jornada deja, por tanto, un nuevo récord y un Main Event que se acerca cada vez más a superar las 713 entradas de Alicante 2025. Queda todavía camino por recorrer y, al cierre de esta edición, el High Roller continuaba sin campeón.