David Torres 10 SEP 2026 - 17:15h.

Guillem Nuez explica desde el CNP Winamax de Alicante la mano más traicionera en una mesa de póker:

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ValenciaEn el póker hay manos que ilusionan y otras que asustan. Y después están los reyes, una combinación que cualquier jugador quiere recibir pero que también puede convertirse en una de las más traicioneras de una mesa. Guillem Nuez lo sabe bien. El jugador, que además de profesional del póker es piloto de avión de línea comercial, compite estos días en el CNP Winamax de Alicante 2026, una cita que llega después de que el circuito alcanzara los 2.000 clasificados antes de aterrizar en Alicante.

Nuez se ha encontrado en Alicante con una situación que cualquier jugador conoce y que para los no iniciados puede resultar difícil de entender. Recibir dos reyes significa tener la segunda mejor mano inicial del Texas Hold'em, solo por detrás de los ases. Lo lógico es sentirse en una posición privilegiada para ganar. El problema aparece cuando el rival tiene precisamente esas dos cartas que están por encima. Una situación especialmente llamativa en un torneo que ya ha vuelto a dejar cifras récord en el Casino Mediterráneo.

Guillem Nuez lo sufrió en sus carnes

Eso es exactamente lo que le ocurrió a Guillem. Después de varias resubidas, decidió jugar sus reyes con fuerza y terminó aceptando el all-in de su rival, que tenía ases. Las probabilidades estaban claramente de su lado, pero la mano terminó cayendo del lado contrario. Una situación que sirve para entender que el póker no consiste únicamente en tener buenas cartas, sino también en tomar decisiones, asumir riesgos y convivir con la varianza.

De hecho, el propio Nuez reconoce que con esa secuencia era muy complicado pensar en foldear (tirar las cartas y no jugarlas). "Los reyes ganan a prácticamente todas las combinaciones iniciales y, sin conocer las cartas del rival, renunciar a ellos no es una decisión sencilla". El jugador explica desde Alicante una situación que resume a la perfección la dificultad de un juego en el que "la mejor mano no siempre termina ganando".

"Tenía un 80% de posibilidades y acabé perdiendo, pero no tienes escapatoria" es la mejor manera de resumir una mano que permite entender, incluso a quien nunca se ha sentado en una mesa, por qué una pareja de reyes puede ser una de las manos más traicioneras del póker.