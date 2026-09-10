Una entrevista muy interesante a Vixuki

David Torres 10 SEP 2026 - 15:15h.

Hoy se resolverá el High Roller y el Apertura

El CNP Winamax de Alicante abre el Main Event con Áxel López como líder y batiendo otro récord

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AlicanteAlicante no baja el ritmo. Después de una primera jornada marcada por los récords y con el Main Event ya lanzado, el CNP Winamax afronta este jueves el Día 1C con la mirada puesta en seguir haciendo historia. La cita llega después de superar los registros del Día 1A de la pasada edición y tras un Apertura que volvió a demostrar el crecimiento del circuito, con 626 entradas. El récord del Apertura

El Casino Mediterráneo vuelve a convertirse en el escenario de una jornada decisiva. La penúltima parada antes de la gran final de Madrid reúne a jugadores habituales del circuito, clasificados online y nuevos aspirantes dispuestos a hacerse un hueco entre los supervivientes. Todo, en un festival que ya había alcanzado los 2.000 clasificados online antes de llegar a Alicante. los 2.000 clasificados del CNP Winamax

Tras los primeros vuelos, cada ficha cuenta y cada eliminación puede cambiar el rumbo del torneo. El objetivo del Día 1C será superar un nuevo filtro, aumentar todavía más el número de participantes y acercar al Main Event a las cifras récord de la edición de 2025. El Main Event de Alicante