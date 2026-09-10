En Directo, el día 1C del CNP Winamax Alicante 2026, a seguir haciendo historia
Hoy se resolverá el High Roller y el Apertura
El CNP Winamax de Alicante abre el Main Event con Áxel López como líder y batiendo otro récord
AlicanteAlicante no baja el ritmo. Después de una primera jornada marcada por los récords y con el Main Event ya lanzado, el CNP Winamax afronta este jueves el Día 1C con la mirada puesta en seguir haciendo historia. La cita llega después de superar los registros del Día 1A de la pasada edición y tras un Apertura que volvió a demostrar el crecimiento del circuito, con 626 entradas. El récord del Apertura
El Casino Mediterráneo vuelve a convertirse en el escenario de una jornada decisiva. La penúltima parada antes de la gran final de Madrid reúne a jugadores habituales del circuito, clasificados online y nuevos aspirantes dispuestos a hacerse un hueco entre los supervivientes. Todo, en un festival que ya había alcanzado los 2.000 clasificados online antes de llegar a Alicante. los 2.000 clasificados del CNP Winamax
Tras los primeros vuelos, cada ficha cuenta y cada eliminación puede cambiar el rumbo del torneo. El objetivo del Día 1C será superar un nuevo filtro, aumentar todavía más el número de participantes y acercar al Main Event a las cifras récord de la edición de 2025. El Main Event de Alicante
Una entrevista muy interesante a Vixuki
Vixuki, cocinero antes que fraile: "El principal error de los jugadores de póker es la ansiedad"
Javier Fernández quizá sea menos conocido por su nombre que por su apodo: Vixuki. O por el todavía más peculiar DonacionesSL, el nick con el que juega en Winamax. Detrás de esos nombres hay una historia que va mucho más allá de las cartas: empezó jugando por diversión, pasó por los platos como DJ y organizador de fiestas y acabó convirtiendo el póker en su profesión. Hoy es doble campeón de las <strong>Winamax Series</strong>Winamax Series, profesor de Mento Poker y una de las voces habituales de las retransmisiones de Winamax, un universo en el que también tienen cabida formatos como La Timba de Winamax, donde el póker se mezcla con algunos de los grandes nombres del deporte y el streaming.Ir a la noticia
Una historia chula antes del inicio
La Cara B del Póker, al habla el primer eliminado en el CNP Winamax Alicante: "Volvería a jugar la mano exactamente igual"
Cristian Ruiz sabe mejor que nadie que en el póker se puede pasar del éxito al golpe más duro en apenas unas semanas. El jugador murciano fue séptimo en el Main Event del <strong>CNP Winamax Murcia</strong>CNP Winamax Murcia, un resultado que le permitió conseguir precisamente la entrada para disputar Alicante. Ahora, en el Casino Mediterráneo, la historia ha sido muy diferente: Cristian ha sido el primer eliminado del Main Event del CNP <strong>Winamax</strong>WinamaxAlicante 2026.Ir a la noticia
Os dejo la crónica del primer día
El CNP Winamax de Alicante abre el Main Event con Áxel López como líder y batiendo otro récord
El <strong>CNP Winamax de Alicante</strong>CNP Winamax de Alicante ya tiene en marcha su Main Event y lo hace con otro récord bajo el brazo. El Casino Mediterráneo ha vivido una intensa primera jornada con los <strong>Días 1A y 1B</strong>Días 1A y 1B, en una etapa que vuelve a demostrar el crecimiento del circuito antes de la gran final de Madrid. La cita llegaba a Alicante después de que el CNP Winamax <strong>alcanzara los 2.000 clasificados online</strong>alcanzara los 2.000 clasificados online y con el reto de superar las 713 entradas de la pasada edición. El primer vuelo ya ha dejado claro que el objetivo está al alcance. El Día 1A alcanzó los 89 registros, superando los 81 de 2025 y también los registros de Sevilla y Barcelona.Ir a la noticia
En una hora, comenzamos
Buenas tardes, soy David Torres y, en poco más de una hora, comenzamos.