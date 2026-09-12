Doble semifinal, doble burbuja y doble de todo

David Torres 12 SEP 2026 - 12:26h.

248 clasificados a falta del Día 1E Turbo

Choto lidera la última hornada de 131 clasificados para la semifinal del CNP Winamax de Alicante 2026

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AlicanteEl CNP Winamax Alicante 2026 afronta este sábado su Día 2, la gran semifinal del Main Event, después de una fase inicial que ha vuelto a romper todos los récords de la plaza. El Casino Mediterráneo ha confirmado el crecimiento de un circuito que ya llegó a Alicante después de alcanzar los 2.000 clasificados online y que tiene en esta cita la penúltima parada antes de la Gran Final de Madrid. Alicante ya se presentaba como un nuevo reto para un CNP Winamax en pleno crecimiento.

El Main Event ha ido superando registros desde el primer vuelo. El Día 1A ya batió la cifra de 2025, mientras que el Día 1C volvió a superar los números del año pasado y elevó el acumulado hasta entonces. Áxel López abrió el torneo como primer líder y Alejandro Gómez tomó el relevo al frente tras el Día 1C.

Un Día 2 dividido en dos

La enorme cantidad de jugadores clasificados ha obligado a modificar la estructura habitual. El Día 2A comenzará a las 15:00 horas, mientras que el Día 2B arrancará a las 17:00. La división responde a la falta de espacio y a la acumulación de jugadores, con el Casino Mediterráneo limitado a 36 mesas mientras continúan sus obras. El recinto alicantino se ha convertido en el último trampolín hacia Madrid.

Entre los supervivientes estarán nombres importantes del circuito, incluido Miguel Abeijón "Beijo", líder de la clasificación general antes de esta parada. El jugador gallego llega a Alicante en plena pelea por el liderato.

El objetivo ya es claro: superar cada filtro, acercarse a la mesa final y convertir Alicante en el último gran paso hacia la Gran Final de Madrid.

Sigue aquí en directo toda la acción del Día 2