En Directo, los Días 2A y 2B del CNP Winamax de Alicante 2026
248 clasificados a falta del Día 1E Turbo
Choto lidera la última hornada de 131 clasificados para la semifinal del CNP Winamax de Alicante 2026
AlicanteEl CNP Winamax Alicante 2026 afronta este sábado su Día 2, la gran semifinal del Main Event, después de una fase inicial que ha vuelto a romper todos los récords de la plaza. El Casino Mediterráneo ha confirmado el crecimiento de un circuito que ya llegó a Alicante después de alcanzar los 2.000 clasificados online y que tiene en esta cita la penúltima parada antes de la Gran Final de Madrid. Alicante ya se presentaba como un nuevo reto para un CNP Winamax en pleno crecimiento.
El Main Event ha ido superando registros desde el primer vuelo. El Día 1A ya batió la cifra de 2025, mientras que el Día 1C volvió a superar los números del año pasado y elevó el acumulado hasta entonces. Áxel López abrió el torneo como primer líder y Alejandro Gómez tomó el relevo al frente tras el Día 1C.
Un Día 2 dividido en dos
La enorme cantidad de jugadores clasificados ha obligado a modificar la estructura habitual. El Día 2A comenzará a las 15:00 horas, mientras que el Día 2B arrancará a las 17:00. La división responde a la falta de espacio y a la acumulación de jugadores, con el Casino Mediterráneo limitado a 36 mesas mientras continúan sus obras. El recinto alicantino se ha convertido en el último trampolín hacia Madrid.
Entre los supervivientes estarán nombres importantes del circuito, incluido Miguel Abeijón "Beijo", líder de la clasificación general antes de esta parada. El jugador gallego llega a Alicante en plena pelea por el liderato.
El objetivo ya es claro: superar cada filtro, acercarse a la mesa final y convertir Alicante en el último gran paso hacia la Gran Final de Madrid.
Sigue aquí en directo toda la acción del Día 2
Doble semifinal, doble burbuja y doble de todo
El Día 2A comenzará a las 15:00 horas, mientras que el Día 2B arrancará a las 17:00. Será entonces cuando todos ellos empiecen a pelear por avanzar hacia las fases decisivas del Main Event. Antes, a las 11 horas se disputa el 1E Turbo non stop (niveles a la mitad de tiempo, es una última repesca para los más osados). Habrá, por tanto, dos burbujas, dos recuentos y todos los clasificados se unirán este domingo en el Día 3
Rostros conocidos en el 1E
Guanyar, Nuno Andrada, Pableras... Muchos rostros conocidos entre los 61 registrados del Día 1E
Primero una explicación necesaria
Jon Gutiérrez y la explicación sobre por qué es la temida burbuja en el mundo del póker
Jon Gutiérrez, palentino, jugador profesional, fue el último eliminado sin premio en el High Roller del CNP Winamax Alicante 2026: terminó 16º cuando cobraban 15 y ha aceptado explicar para ElDesmarque un concepto y temido por los jugadores de póker. Y es que, si hay una palabra que puede cambiar por completo el ambiente de una mesa de póker: burbuja. Para quien no conoce este deporte puede sonar a un concepto extraño. Para un jugador significa estar a una eliminación de pasar de jugar por diversión a asegurar un premio.Ir a la noticia
Comenzamos
Comenzamos con la semifinal. A las 11 empezó el Día 1E Turbo y la les daremos cuentas de lo que suceda.