Choto lidera la última hornada de 131 clasificados para la semifinal del CNP Winamax de Alicante 2026

David Torres 12 SEP 2026 - 02:09h.

Así te hemos contado el día 1D del CNP Winamax de Alicante

Nuevo récord de participación en el CNP Winamax Alicante

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AlicanteVicente Ávila, Choto terminó al frente del Día 1D del Main Event del CNP Winamax Alicante 2026, una jornada que cerró la última gran hornada de clasificados para la semifinal y que volvió a dejar un récord. El cuarto vuelo reunió 317 registros, 12 más que los 305 del año pasado, en una jornada maratoniana en el Casino Mediterráneo que terminó con 131 jugadores sellando su pase al Día 2.

La cifra confirma el crecimiento de una etapa que está superando las expectativas. El CNP Winamax de Alicante ya había arrancado batiendo récords y con Áxel López como primer líder, y el Día 1D mantuvo el ritmo hasta completar prácticamente el cupo de jugadores que afrontarán este sábado la semifinal.

248 jugadores rumbo al Día 2

Los 131 clasificados se repartirán este sábado en dos turnos debido a la falta de espacio y a la acumulación de jugadores en el Casino Mediterráneo, actualmente en obras. En total, contando los días anteriores, ya han participado 637 jugadores y ya hay clasificados 248.

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El Día 2A comenzará a las 15:00 horas, mientras que el Día 2B arrancará a las 17:00. Será entonces cuando todos ellos empiecen a pelear por avanzar hacia las fases decisivas del Main Event. Antes, a las 11 horas se disputa el 1E Turbo non stop (niveles a la mitad de tiempo, es una última repesca para los más osados).

El último vuelo deja también varias historias, entre ellas la eliminación de Vixuki, que vivió una auténtica montaña rusa en apenas tres manos antes de quedarse fuera. El madrileño pasó de rozar un gran stack a tener que volver a pasar por caja.

Lucas Claes reina en el High Roller

El High Roller ya tiene campeón. Lucas Claes se llevó el torneo y 31.014 euros, imponiéndose a Aleksander Da Silva Boski, que terminó segundo con 27.485 euros. La clasificación final del High Roller confirmó el triunfo de Claes en Alicante.

En paralelo, el Omaha coronó el español Manuel Sánchez Pérez, que se impuso en la variante de cuatro cartas y puso el broche a otro de los torneos destacados de esta parada del CNP Winamax. 3745 euros se embolsa.

Alicante ya mira al Día 2. La semifinal empieza este sábado y los 140 supervivientes ya conocen el camino hacia la recta final.