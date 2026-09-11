Alexandre Boris se llevó el cazador

David Torres 11 SEP 2026 - 15:01h.

Después de hoy, sólo quedará el Día 1E turbo para pasar de fase

Beijo, lider del CNP Winamax: "El día que murió mi hermano quise cambiar mi vida para que estuviera orgulloso"

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AlicanteEl CNP Winamax Alicante 2026 afronta este viernes una jornada decisiva. El Día 1D del Main Event se presenta como la penúltima oportunidad para los jugadores que todavía buscan su billete para el Día 2, la semifinal de una etapa que vuelve a demostrar el crecimiento del circuito. El Casino Mediterráneo ya ha vivido tres vuelos cargados de acción y, después del récord del Día 1A y de un Día 1C que dejó a Alejandro Gómez como líder, la batalla entra en una fase todavía más exigente.

Alicante vuelve a ser el último gran trampolín antes de la Gran Final de Madrid. La cita llega, además, después de que la alianza entre el CNP y Winamax alcanzara los 2.000 clasificados online y con el Main Event camino de superar los registros de la pasada edición. El CNP Winamax de Alicante abre el Main Event con Áxel López como líder y batiendo otro récord

Penúltima oportunidad para llegar al Día 2

El Día 1D será otra criba. Muchas horas de póker, nuevas eliminaciones, grandes manos y jugadores buscando acumular fichas suficientes para sobrevivir al corte. El último vuelo llegará el sábado, pero para muchos protagonistas la oportunidad es ahora.

Sigue en directo el Día 1D del CNP Winamax Alicante 2026