Adrián Mateos vino, vio y venció: Pasa al Día 2 del WPO Aix-les-Bains como chipleader

David Torres 25 SEP 2026 - 00:44h.

Se clasificaron 127 jugadores para el Día 2 que se jugará el sábado

La receta española de Adrián Mateos para sobrevivir a 10.000 kilómetros y 24 horas de viaje hasta Aix-les-Bains

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Aix-les-BainsEl Día 1B del WPO Aix-les-Bains ya tiene a sus protagonistas y, entre ellos, vuelve a aparecer Adrián Mateos. El madrileño, protagonista horas antes por su increíble viaje de 10.000 kilómetros y casi 24 horas desde Jeju hasta Francia, ha conseguido meterse en el Día 2 pese a haber dormido apenas una hora. El Main Event ha alcanzado los 763 inscritos, ligeramente por encima de los registros del año pasado, y 127 jugadores han conseguido sobrevivir a esta segunda jornada de competición. En total, el festival ya suma 3.518 entradas contando todos los torneos disputados hasta hoy. El madrileño pasa como líder con 906000 fichas cuando a las 00:42 de la noche quedaba eliminado Eric Bosc, último jugador que no pasa a la semifinal y se queda sin cobrar.

Adrián Mateos sobrevive con solo una hora de sueño

La historia de Mateos tiene todavía más mérito por las circunstancias. Después de conseguir un tercer puesto de 1.286.000 dólares en las Triton Series de Jeju, el madrileño aterrizó en Aix-les-Bains prácticamente sin tiempo para recuperar fuerzas. Un bocadillo de jamón y una pequeña siesta fueron su particular receta antes de sentarse en las mesas. Una hora de sueño después, Amadi volvió a hacer gala de su clase y consiguió superar el Día 1B tras apenas haber dormido una hora. Clase de campeón, sin duda.

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Leo Margets abre la jornada junto al Team Pro

Mateos no fue la única estrella en las mesas. Leo Margets fue la encargada de realizar a las 12:00 horas el tradicional Shuffle up and Deal que dio comienzo a la jornada. La catalana llega a Aix-les-Bains después de hacer historia en Las Vegas al convertirse en la primera mujer de la era moderna en alcanzar una mesa final del Main Event de las WSOP. Junto a ella también se dejaron ver otros integrantes del Team Pro de Winamax, como Bruno Lopes, Julien Sitbon, Emilien Pitavi Calamusa y Davidi kitai.

La Armada española también deja su huella

La representación española volvió a dejarse notar entre los cientos de jugadores franceses. Según la aplicación Winamax Live, Israel García y Adrián Guillamón, fueron los dos españoles destacados. También aparece Elisabeth Loiseau, que figura con bandera española pese a ser francesa y residir en Sitges. Adrian Guillamón continúa en la pelea, mientras que Arturo Viarge no consiguió alcanzar el Día 2.

En concreto Israel García, de Bilbao (clasificado en un satélite online de Winamax) pasa con 100.000 puntos por los 198.000 del valenciano Guillamón, Red Diamond de la sala online.

763 jugadores y 127 supervivientes

El torneo vuelve a crecer en un festival que aspira a superar los registros de 2025. El Main Event ha reunido a 763 jugadores en este Día 1B y deja ya 127 supervivientes que regresarán para disputar el Día 2. Sumados los registros acumulados durante todo el festival, la cifra alcanza las 3.518 entradas.

Un casino con historia entre cartas y fichas

Todo ello ocurre además en un escenario muy especial. El Casino Grand Cercle, sede del festival, abrió sus puertas en 1850 y recibió a reyes, aristócratas y personajes como Napoleón III. Durante la Primera Guerra Mundial sus salones se transformaron en un hospital con unas 200 camas para soldados heridos.

Ahora, 127 supervivientes regresarán a las mesas para disputar el Día 2. Entre ellos estará Adrián Mateos, que llegó a Aix-les-Bains prácticamente sin dormir y ha vuelto a demostrar que, incluso en las circunstancias más exigentes, su clase también juega.